Застосунок monobank перестав працювати: доступ до рахунків та послуг обмежений

Застосунок monobank перестав працювати, отримати доступ до рахунків та послуг наразі неможливо.

Співзасновник проєкту Олег Гороховський підтвердив цю інформацію та заявив, що команда працює над вирішенням.

Наразі програма взагалі не відкривається на смартфонах. Під час спроби запуску з’являється повідомлення про помилку мобільного застосунку, отримати доступ до рахунків та послуг банку неможливо.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Кому належить monobank

ТОВ "Фінтех бенд" розвиває популярний в Україні банківський продукт monobank, який працює на базі ліцензії "Універсал Банку" Сергія Тігіпка.

За даними у системі YouControl, власниками ТОВ "Фінтех Бенд" до квітня 2025 року були колишні топменеджери "Приватбанку" Михайло Рогальський і Олег Гороховський (кожному належало по 31,96% капіталу), Євгенія Кривенко (14%), Дар’я Букрєєва (8%), а також кіпрські компанії "Нісетс Лімітед" (14%) та "Крестлайн Лімітед" (0,08%).

У квітні цього року частки в компанії переоформили на кіпрську Crestline Limited, яку зареєстрували у серпні 2024 року. Після цього частки Гороховського і Рогальського у ТОВ "Фінтех Бенд" зменшилися до 0,0081% у кожного. Водночас частка Crestline Limited збільшилася з 0,08% до 63,98%. Частки інших акціонерів не змінилися.

Водночас бенефіціарами "Фінтех Бенду" вказані Гороховський та Рогальський, кожен з них контролює напряму по 31,96% в компанії та по 5,24% – опосередковано. Це дозволяє стверджувати, що вони контролюють Crestline Limited в рівних частинах.

Раніше серед власників ТОВ "Фінтех Бенд" також були ексголова правління "Приватбанку" Олександр Дубілет, його син Дмитро Дубілет, а також інші топменеджери "Привату" Володимир Яценко та Людмила Шмальченко.

Дмитро Дубілет продав свою частку у 2019 році після того, як що став членом уряду Олексія Гончарука, де пропрацював до березня 2020 року. Решта колишніх співвласників проєкту вийшли з його складу або переоформили свої частки на інших осіб незадовго до або після повідомлення їм про підозру у кримінальних справах, пов'язаних із розкраданням коштів "Приватбанку" за часів Ігоря Коломойського.