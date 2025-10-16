Запуск електронної гривні відкладається: У Нацбанку пояснили причини

Національний банк України (НБУ) все ще готує пілотний проєкт з випуску в обіг власних цифрових грошей – е-гривень, але впровадження їх з 2027 року, як планувалося, наразі під сумнівом.

Про це заступник голови Нацбанку Олексій Шабан розповів під час Київського міжнародного економічного форуму-2025, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми розглядаємо цифрову гривню на законодавчому рівні. Мається на увазі, що це законний платіжний засіб і просто цифрова форма національної грошової одиниці - гривні. Коли її буде впроваджено, чи буде впроваджено – відкрите питання", – сказав заступник голови НБУ.

За його словами, Нацбанк готується до розробки та впровадження пілотного проєкту "е-Гривні". Планується, що він буде доступний не тільки для внутрішнього тестування лише "у стінах НБУ", а й для реальних користувачів, наприклад, для грошових переказів чи платежів на користь держави або як замінник карткових технологій для державних програм.

"Але, знову ж таки, пілот – це штука коштовна, там цінники дуже великі. Зараз ми зробили шортист з постачальників, з якими хотіли б, коли будемо готові, працювати", - додав заступник голови НБУ.

Він також пояснив, що за умови масштабування проєкту існуватимуть протоколи, згідно з якими ці системи мають бути стійкими, працювати з великим транзакційним навантаженням.

"Але чеки дуже високі, і питання в тому, чи етично під час війни витрачати ці кошти лише на дослідження… Ми рухаємось, але сказати, що 2027 рік – рік впровадження "е-Гривні", я не можу", – додав Шабан.

Е-гривня – це український аналог цифрової валюти центрального банку (CBDC). Це третя форма грошей, яка існуватиме разом з готівкою та коштами на банківських рахунках (безготівкою). Особливістю CBDC є можливість їхнього програмування центральними банками. Наприклад, ці кошти можна запрограмувати так, аби за них можна було купувати лише певний тип продукції або оплачувати лише визначений перелік послуг.

Як повідомлялося, Національний банк планував у 2025 році запустити пілотний проєкт із випуску в обіг власних цифрових грошей – е-гривень.

Очікувалось, що тестування е-гривень відбуватиметься у відкритому середовищі з реальними користувачами та надавачами платіжних послуг, тобто скористатися електронною формою гривні зможуть усі охочі.

