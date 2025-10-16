Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Запуск електронної гривні відкладається: У Нацбанку пояснили причини

Чому Нацбанк відклав запуск електронної гривні

Національний банк України (НБУ) все ще готує пілотний проєкт з випуску в обіг власних цифрових грошей – е-гривень, але впровадження їх з 2027 року, як планувалося, наразі під сумнівом.

Про це заступник голови Нацбанку Олексій Шабан розповів під час Київського міжнародного економічного форуму-2025, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми розглядаємо цифрову гривню на законодавчому рівні. Мається на увазі, що це законний платіжний засіб і просто цифрова форма національної грошової одиниці - гривні. Коли її буде впроваджено, чи буде впроваджено – відкрите питання", – сказав заступник голови НБУ.

За його словами, Нацбанк готується до розробки та впровадження пілотного проєкту "е-Гривні". Планується, що він буде доступний не тільки для внутрішнього тестування лише "у стінах НБУ", а й для реальних користувачів, наприклад, для грошових переказів чи платежів на користь держави або як замінник карткових технологій для державних програм.

"Але, знову ж таки, пілот – це штука коштовна, там цінники дуже великі. Зараз ми зробили шортист з постачальників, з якими хотіли б, коли будемо готові, працювати", - додав заступник голови НБУ.

Він також пояснив, що за умови масштабування проєкту існуватимуть протоколи, згідно з якими ці системи мають бути стійкими, працювати з великим транзакційним навантаженням.

"Але чеки дуже високі, і питання в тому, чи етично під час війни витрачати ці кошти лише на дослідження… Ми рухаємось, але сказати, що 2027 рік – рік впровадження "е-Гривні", я не можу", – додав Шабан.

Е-гривня – це український аналог цифрової валюти центрального банку (CBDC). Це третя форма грошей, яка існуватиме разом з готівкою та коштами на банківських рахунках (безготівкою). Особливістю CBDC є можливість їхнього програмування центральними банками. Наприклад, ці кошти можна запрограмувати так, аби за них можна було купувати лише певний тип продукції або оплачувати лише визначений перелік послуг.

Як повідомлялося, Національний банк планував у 2025 році запустити пілотний проєкт із випуску в обіг власних цифрових грошей – е-гривень.

Очікувалось, що тестування е-гривень відбуватиметься у відкритому середовищі з реальними користувачами та надавачами платіжних послуг, тобто скористатися електронною формою гривні зможуть усі охочі.

Детальніше про електронну гривню читайте в матеріалі Бізнес Цензора "Електронна гривня: навіщо вона потрібна та чи замінить звичайні гроші"

+4
патамушта - Центральний банк https://suspilne.media/tag/rosia Росії анонсував впровадження з 2026 року так званого "цифрового рубля"
показати весь коментар
16.10.2025 13:33 Відповісти
+4
Ви не здогадуєтесь? Прибрати готівку, повністю бачити рух грошей, а при нагоді і блокувати вам його, якщо наприклад, ви якось не так себе поводите.
показати весь коментар
16.10.2025 13:34 Відповісти
+3
Зачем, а главное-нах..я?
показати весь коментар
16.10.2025 13:23 Відповісти
і слава Богу....добро щоб і не відбулося
показати весь коментар
16.10.2025 13:20 Відповісти
Зачем, а главное-нах..я?
показати весь коментар
16.10.2025 13:23 Відповісти
патамушта - Центральний банк https://suspilne.media/tag/rosia Росії анонсував впровадження з 2026 року так званого "цифрового рубля"
показати весь коментар
16.10.2025 13:33 Відповісти
цифрове рабство,тотальний контроль,будете робити так як потрібно але не вам...
показати весь коментар
16.10.2025 13:33 Відповісти
Ви не здогадуєтесь? Прибрати готівку, повністю бачити рух грошей, а при нагоді і блокувати вам його, якщо наприклад, ви якось не так себе поводите.
показати весь коментар
16.10.2025 13:34 Відповісти
Все шо ви написали можна робити з простими банківськими рахунками. "Цифрова гривня" для цього нінафіг не треба.
показати весь коментар
16.10.2025 14:03 Відповісти
Зарплати у вигляді електронної гривні будуть показувати по Шмарклемарафону.
показати весь коментар
16.10.2025 13:23 Відповісти
Це типу ***** чи не *****?
показати весь коментар
16.10.2025 13:33 Відповісти
А розкрадати бюджет при зЕ-гривні буде зручніше? Тоді необхідно швидше впроваджувать
показати весь коментар
16.10.2025 13:30 Відповісти
відкладаєтся тому, що це лобіюють банки. Хм це не вигідно, через то що буде де факто нульова комісія, а наші олігарчики з кожної гривні беруть процент
показати весь коментар
16.10.2025 13:31 Відповісти
Зробіть так,щоб на неї не можна було купити валюту і вивести в офшор.І щоб зарплату чиновникам платили тільки в ній.
показати весь коментар
16.10.2025 13:48 Відповісти
В НЛ мойна прийти на базар і разраховуватися виключно банківською карткою. Більше того, готівку приймають далеко не всюди, а картку - всюди. З таким підходом можна замислюватися про зменшення готівкового бабла в розрахунках.
А ви прийдіть з карточкою на базар в Україні. Шо буде? Буде анекдот:

Прийшов чувак на рибалку, ранок, сонце ще не зійшло, всюди товстий непроглядний шар туману. Ну він розкинув вудки, сидить..
аж ось чує з туману десь далеко: "пішов на%уй!"..
через деякий час ближче: "Пішов на%уй!!!"...
потім ще ближче: "Пішов На%уй!!!!!"...
аж ось з туману виплива лодка, там сидить тіпок і гребе ложками. Чувак йому
- ти би ще виделками погріб.
- ПІШОВ НА%УЙ!!!!
показати весь коментар
16.10.2025 14:13 Відповісти
Чергова піраміда ммм? Дивуюсь, як деякі держави узаконили це шулерство.
показати весь коментар
16.10.2025 14:17 Відповісти
Чергова Є-бень!
показати весь коментар
16.10.2025 14:47 Відповісти

