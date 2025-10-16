Росія змінила тактику ударів по енергетиці – тепер її намагаються знищити, – голова "Укренерго"

Тактика ударів російських окупаційних військо по енергосистемі України змінилася, тепер вони спрямовані на те, щоб довести її до непридатного для використання стану.

Про це голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив під час Київського міжнародного економічного форуму, передає Інтерфакс-Україна .

"Зміна тактики РФ з енергетикою така ж, як на полі бою. Спочатку була мета за три дні взяти Київ, а тоді змінилася на тактику випаленої землі. Тепер вони це роблять з енергетикою. На кожну підстанцію (ПС) "Укренерго" та обленерго здійснюються масовані атаки, летить величезна кількість дронів, які намагаються стерти з лиця землі наші об’єкти", – розповів Зайченко.

Він пояснив, що на початку війни Росія намагалася "погасити" всю енергосистему масштабними атаками, під час яких використовувалося до 100 ракет, які летіли на підстанції "Укренерго".

Вони завдавали значних пошкоджень, але енергосистема вистояла, був лише один випадок блекауту, коли залишилися тільки певні енергоострови, від яких за допомогою європейських колег заживили всю енергосистему, зауважив Зайченко.

За його словами, зараз ситуація змінилися: атаки РФ стали точковими, з вересня росіяни почали бити по розподільчих підстанціях "Укрзалізниці" і вже дійшли до підстанцій обленерго та "Укренерго", насамперед, в прифронтових регіонах.

"Ці атаки були настільки складними й важкими, що навіть зараз в деяких областях, в Сумській і Чернігівській, введені графіки споживання. Але ми робимо все можливе для відновлення", – запевнив голова "Укренерго".

Він наголосив, що темпи відновлення енергооб’єктів сьогодні надзвичайно швидкі, а завдяки партнерам України енергетики накопичили велику кількість обладнання.

"Є механізми і треновані бригади. І швидкість, з якою ми відновлюємо, недосяжна ні для кого в світі", – додав Зайченко.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, у четвер, 16 жовтня, через складну ситуацію в енергосистемі у Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській та частині Хмельницької і Черкаської областей запроваджені аварійні відключення світла.

Крім того, з 16:00 і до кінця доби в усіх регіонах України ймовірне запровадження графіків обмеження потужності для промислових споживачів обсягом двох черг.

Напередодні увечері екстрені відключення електроенергії запроваджували в Києві, а також в усіх регіонах України (крім Донецької та частини Чернігівської областей).