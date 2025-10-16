Споживання газу різко зросло: У "Нафтогазі" закликали українців економити і вдягатися тепліше

Від початку цього тижня в Україні зафіксовано стрибок споживання газу на 20%.

Про це заступниця голови наглядової ради "Нафтогазу України" Наталія Бойко заявила на Київському міжнародному економічному форумі, передає Liga.net.

Вона припустила, що активніше споживання пов’язане з похолоданням, але це чинить додаткове навантаження на пошкоджену систему і може спричинити ризики для стабільного проходження опалювального сезону.

"Якщо ми споживаємо щось сьогодні, можливо, ми забираємо щось у себе в лютому", – сказала Бойко.

Вона також порадила українцям переглянути побутові звички.

"Всі можуть вдома одягнути додатковий джемпер. Я прям сильно агітую всіх економити енергетичні ресурси: електрику, газ, тепло", – зазначила заступниця голови наглядової ради "Нафтогазу".

Бойко додала, що наразі "Нафтогаз" зосереджений на відновленні пошкодженої інфраструктури та залученні фінансування для закупівлі додаткових обсягів газу за кордоном. До початку жовтня компанія акумулювала близько $2,5 млрд для закупівлі газу, з них половина – власні кошти, решта – кредити та гранти партнерів.

Вона зауважила, що відновлення ускладнюється специфікою обладнання. Велике компресорне обладнання не зберігається на складах у великих кількостях і потребує виготовлення на замовлення, що займає місяці, а не тижні.

Як повідомлялось, в ніч на 16 жовтня Росія вже вшосте з початку жовтня масовано атакувала газову інфраструктуру України, заявили у "Нафтогазі України". В компанії додали, що четверо працівників отримали поранення, руйнування зафіксовані одразу в кількох областях, а частина критичних об’єктів тимчасово зупинена.

Такі удари безпосередньо впливають на обсяги власного видобутку газу, наголосив голова "Нафтогазу" Сергій Корецький, закликавши українців заощаджувати кожен кубометр пального.

У пресслужбі енергохолдингу ДТЕК також заявили, що вночі 16 жовтня російські окупаційні війська завдали нового ракетного удару по газовидобувній інфраструктурі в Полтавській області. Внаслідок атаки робота об'єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена.