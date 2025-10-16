АРМА повторно оголосила конкурс на управителя арештованого заводу Медведчука

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило на Prozorro відкритий конкурс із відбору управителя арештованого заводу ТОВ "Бетонбуд" у Львові.

Заявки від потенційних учасників прийматимуть до 18:00 23 жовтня, повідомляє пресслужба відомства.

Актив включає 100% корпоративних прав, 3 об’єкти нерухомості, 30 транспортних засобів і 2 бетонні вузли. Підприємство вважають одним із провідних виробників будматеріалів у Львівській області.

Завод оснащений сучасним обладнанням для виробництва бетону та сумішей, має ангар для зберігання сипучих матеріалів, офісні й складські приміщення, під’їзну залізничну колію та естакаду з бетонним майданчиком площею 4 738,6 кв. м. У парку техніки - бетоновози, бетононасоси, навантажувачі.

АРМА зазначає, що комплекс є комерційно привабливим для бізнесу. До участі допускаються учасники, які відповідають кваліфвимогам, окрім власників арештованого активу та представників держави-агресора.

Як повідомлялося, у серпні 2024 року АРМА вже оголошувала конкурси для відбору управителів заарештованими активами підозрюваного в державній зраді екснардепа Віктора Медведчука та пов'язаних із ним осіб, у тому числі і виробника бетону "Бетонбуд". Однак тоді управителя для нього не знайшли.