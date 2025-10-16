Велика приватизація: Фонд держмайна призначив новий аукціон з продажу "Сумихімпрому"

Аукціон з приватизації ПАТ "Сумихімпром" відбудеться 13 січня онлайн у системі "Prozorro.Продажі".

Стартова ціна лоту становитиме 1,09 мільярда гривень, повідомляє пресслужба Фонду державного майна.

Серед обов’язкових умов приватизації – збереження профільної діяльності підприємства, інвестиції не менше 150 млн грн у модернізацію та енергомодернізацію, погашення боргів із зарплат, податків, до Пенсійного фонду і перед кредиторами, крім підсанкційних осіб.

Також переможця аукціону зобов'яжуть не звільняти працівників протягом пів року, забезпечити дотримання екологічних норм, виконання колективного договору та сплатити дивіденди до держбюджету за 2025 рік і до дати продажу.

Як повідомлялося, призначений на 11 червня приватизаційний онлайн-аукціон з продажу держпакета акцій ПАТ "Сумихімпром" не відбувся через відсутність потенційний покупців. Стартова ціна активу становила 1,16 млрд грн.

Що відомо про "Сумихімпром" і бізнес Фірташа?

Нагадаємо, у листопаді 2023 року суд закрив провадження у справі про банкрутство ПАТ "Сумихімпром", що дозволило повернути контроль над підприємством державі. У Фонді держмайна тоді пояснювали, що тривала процедура банкрутства та санації ПАТ "Сумихімпром" дозволяла зберігати фактичний контроль над підприємством структурам Дмитра Фірташа.

Нагадаємо, від початку процедури санації підприємства у 2012 році керуючим санацією боржника було призначено голову правління "Сумихімпром" Ігоря Лазаковича, колишнього топменеджера групи Ostchem Фірташа.

У грудні 2016 року прокуратура повідомила про підозру керуючому санацією "Сумихімпрому" Лазаковичу у розтраті майна підприємства та оголосила його у розшук. Як заявляв тоді генпрокурор Юрій Луценко, Лазакович утік до Москви.

Пізніше, завдяки рішенням судів, Лазакович продовжив виконувати обов'язки керуючого санацією "Сумихімпрому" та повернувся до України.

"Сумихімпром" – це базове підприємство хімічної галузі України, яке працює з 1953 року. Основна продукція: мінеральні добрива, діоксид титану, неорганічна хімія. Продукція компанії забезпечує аграрний сектор добривами, а також використовується в багатьох галузях промисловості.