У Мінсоцполітики визнали запровадження накопичувальних пенсій передчасним. У чому причина?

Запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні наразі є передчасним, оскільки фінансовий ринок не може забезпечити ефективне інвестування таких коштів.

Про це міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін заявив на Київському економічному форумі, передає Інтерфакс-Україна.

Він зауважив, що нині єдиним доступним інструментом для інвестування пенсійних коштів є державні облігації (ОВДП).

"Ми не можемо просто зробити пул і чекати, поки інвестувати, оскільки такі кошти знецінюються", – наголосив міністр.

За його словами, у разі запровадження другого рівня пенсійної системи внески доведеться інвестувати одразу, а їхнє вилучення з ЄСВ створить додатковий дефіцит у публічних фінансах.

Улютін також навів приклади країн, де запровадження другого рівня не виправдало очікувань.

Зокрема, у Польщі у 2014 році держава вилучила державні облігації з приватних пенсійних фондів, що фактично призвело до згортання системи, а в Угорщині у 2010 році накопичувальний рівень було націоналізовано. У Румунії через вузький фінансовий ринок дві третини активів другого рівня розміщено в державних паперах, що не створює приватного довгострокового капіталу.

Улютін наголосив, що створення обов’язкових накопичень можливе лише після розбудови розвинених фінансових ринків, здатних пропонувати різноманітні інструменти, зокрема, соціальні та "зелені" бонди, які можуть бути використані для фінансування інфраструктурних або соціальних проєктів.

Міністр також заявив, що уряд працює над удосконаленням солідарної системи пенсійного забезпечення та поступовим переходом до моделі професійних пенсій.

Як повідомлялося, раніше у Мінсоцполітики планували, що Верховна Рада ухвалить законопроєкт про накопичувальні пенсії у 2025 році, що дозволило б запровадити цей рівень пенсійного забезпечення вже з 2026 року.

Що відомо про запровадження накопичувальних пенсій в Україні

Нагадаємо, у квітні 2023 року група депутатів від правлячої партії "Слуга народу" внесли до Верховної Ради проєкт закону "Про накопичувальне пенсійне забезпечення". Спочатку він передбачав запровадження вже з 2024 року другого рівня пенсійної системи – обов'язкових накопичувальних пенсій, які на першому етапі співфінансуватиме держава.

Однак у вересні того ж року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що влада планує запустити накопичувальну пенсійну систему вже в 2025 році.

Пізніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович говорила, що запустити накопичувальну пенсійну систему можливо лише після завершення війни, але уряд планує підготувати всю інфраструктуру для цього до 2025 року.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що Мінфін підтримує запровадження накопичувальних пенсій, але має застереження щодо спроможності профінансувати ці зміни під час повномасштабної війни.

У квітні 2024 року Верховна Рада провалила голосування в першому читанні за законопроєкт №9212 про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення.