Україна підписала податкову угоду з Австралією. Що вона передбачає?

Україна та Австралія підписали Конвенцію між урядами двох країн про усунення подвійного оподаткування щодо податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненню.

Документ підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та голова Казначейства Австралії Джим Чалмерс під час щорічних зборів МВФ і Світового банку, інформує пресслужба Мінфіну.

Документ визначає механізм розподілу прав оподаткування певних видів доходів між державами, зокрема:

Дивіденди: 5% – якщо компанія-власник володіє щонайменше 10% капіталу компанії, що їх виплачує.

Проценти: 5% – для фінансових установ, 10% – в інших випадках.

Роялті: 10%.

Конвенція також включає положення, що відповідають сучасним стандартам ОЕСР, зокрема щодо запобігання податковим зловживанням, обміну податковою інформацією та вирішення спірних питань між державами.

Очікується, що після набрання чинності Конвенція сприятиме залученню австралійських інвестицій в Україну, зменшить фінансові бар’єри та зробить податкові процедури простішими й більш прогнозованими.

Для бізнесу та громадян це означає захист від подвійного оподаткування, більш прозорі правила та сприятливі умови для торгівлі й інвестицій.

"Україна продовжує працювати над посиленням прозорості та стабільності податкового середовища. Конвенція створює зрозумілі правила для українських і австралійських компаній, які працюють на ринках обох країн. Вона зменшує податкове навантаження, усуває бар’єри для інвестицій і

Як повідомлялося, раніше Україна підписала Конвенцію про усунення подвійного оподаткування з Японією.