Бюджетний комітет Ради схвалив проєкт держбюджету на 2026 рік. Що змінилося?

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити у першому читанні проєкт державного бюджету на 2026 рік з поправками.

Про це голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу") повідомила у Facebook.

"Очікуємо розгляд в залі 21-22 жовтня", – написала депутатка.

За її словами, серед основних змін, які комітет пропонує уряду внести в проєкт держбюджету ц форматі Бюджетних висновків Верховної Ради:

у сфері оборони – розглянути можливість збільшити видатки на оборону, зокрема, на зброю для ЗСУ, на забезпечення підрозділу "Альфа" СБУ та СЗР;

у сфері освіти – розробити нову модель оплати праці педагогів середньої школи, забезпечити підвищення зарплат з 1 січня 2026 року (поетапно протягом року на 50%) та виділити 500 млн грн для релокованих закладів вищої освіти з прифронтових територій;

у сфері охорони здоров’я – передбачити додаткові кошти на закупівлю ліків для хворих окремими захворювання (до 15,1 млрд грн, що вже закладено у проєкті бюджету), передати МОЗ інвестиційні проекти у сфері охорони здоров'я та додатково виділити на такі проєкти 500 млн грн;

для місцевих бюджетів – врахувати кількість наявного населення при розрахунку показників горизонтального вирівнювання на 2026 рік, опрацювати питання погашення різниці в тарифах, розглянути можливість зарахування 4% ПДФО (крім військового ПДФО) до бюджетів громад.

у соціальній сфері – встановити єдині підходи до спецпенсій, збільшити видатки на забезпечення житлом ВПО;

для підтримки бізнесу – додатково передбачити щонайменше 2 млрд грн на гуманітарне розмінування; передбачити 1 млрд грн на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу внаслідок війни; розглянути можливість передбачити додаткові кошти для надання грантів підприємцям.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, 15 вересня Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про державний бюджет України на 2026 рік" і передав його на розгляд Верховної Ради.

Загальні видатки держбюджету передбачені у сумі 4,8 трлн гривень (+415 млрд гривень, порівняно із 2025 роком), доходи – 2,83 трлн грн (+446,8 млрд грн або 18,8%), дефіцит – до 18,4% ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року), потреба у зовнішньому фінансуванні – 2,08 трлн грн.

Зокрема, видатки на Сили оборони у 2026 році заплановані в обсязі 2,8 трлн грн (+168,6 млрд грн до 2025 року).

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Cоціалка, Офіс президента, кешбек і оборона: Куди уряд планує витрачати гроші у 2026 році?