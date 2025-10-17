Росія програла судовий процес у справі ЮКОСу та має виплатити понад $65 мільярдів

Верховний суд Нідерландів 17 жовтня відхилив остаточну апеляцію Росії на арбітражне рішення про виплату $50 млрд колишнім акціонерам російського нафтового гіганта ЮКОС, які стверджували, що Москва навмисно довела компанію до банкрутства понад 20 років тому.

Як пише Assiciated Press, суд Нідерландів заявив, що це рішення знаменувало "остаточний кінець" багаторічній судовій битві щодо арбітражного рішення на користь колишніх акціонерів ЮКОСу, які давно стверджують, що Кремль припинив діяльність нафтової компанії, щоб змусити замовкнути її генерального директора Міхаїла Ходорковського, запеклого критика президента РФ Владіміра Путіна.

Рішення підтвердило рішення суддів Амстердама, ухвалене минулого року, про відхилення остаточного юридичного аргументу Росії в судовому процесі, що випливає з рішення групи міжнародних арбітрів 2014 року про те, що Москва захопила контроль над ЮКОСом у 2003 році, навмисно завдавши компанії величезних податкових претензій.

Держава розпочала "повноцінний наступ на ЮКОС та його бенефіціарних власників, щоб збанкрутувати ЮКОС та привласнити його активи, одночасно усунувши пана Ходорковського з політичної арени", заявили в 2014 році арбітри, які проводили наради в Гаазі.

Ходорковського було заарештовано в 2003 році, він провів понад 10 років у в'язниці, оскільки основні активи ЮКОСу були продані державній компанії. Зрештою ЮКОС збанкрутував.

"Рішення Верховного Суду є не просто історичною перемогою для акціонерів, воно також підтверджує фундаментальний принцип справедливості, що жодна держава, навіть така держава-ізгой, як Росія, не стоїть вище закону", – заявив генеральний директор холдингової компанії GML, яка представляє інтереси колишніх мажоритарних акціонерів, Тім Осборн.

У GML повідомили, що з урахуванням відсотків сума рішення перевищила $65 млрд.

Як повідомлялося, в лютому 2024 року Апеляційний суд Амстердама відхилив скаргу Росії на рішення про стягнення з країни близько $50 млрд на користь колишніх акціонерів нафтового гіганта ЮКОС.

Росія намагалася оскаржити рішення арбітражу і скасувати його. У листопаді 2021 року Верховний суд Нідерландів вирішив відправити на новий розгляд ​до Апеляційного суду Амстердама, який тепер відхилив скаргу Росії.

З 2014 року колишні акціонери "ЮКОСу" намагаються стягнути майно Росії у низці країн. Першого успіху у цьому процесі вони досягли лише у лютому 2023 року, отримавши наказ про стягнення плати за вільну ділянку землі в дорогому районі Кенсінгтон у Лондоні. Ділянка була куплена Російською Федерацією за 8 млн фунтів у 2006 році.

Нагадаємо, справа ЮКОСу тягнеться з 2003 року, коли компанію звинуватили у несплаті податків. Співвласник компанії Міхаїл Ходорковський та підприємець Платон Лебедєв були заарештовані та засуджені до позбавлення волі, Ходорковський звільнився у грудні 2013 року, Лебедєв – у січні 2014. Компанія була оголошена банкрутом у 2007 році.