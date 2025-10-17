Порушення санкцій: У Німеччині в російського банку можуть конфіскувати 720 мільйонів євро

Вищий земельний суд у Франкфурті-на-Майні (Німеччина) відкрив провадження у справі, результатом якої може стати конфіскація понад 720 млн євро з рахунку, що належить російському банку.

Як пише німецьке видання Die Zeit, банк може втратити гроші через можливе порушення заборони на розпорядження коштами, замороженими внаслідок санкцій, які Європейський Союз увів у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, передає The Moscow Times.

Ініціатором розгляду стала Федеральна прокуратура Німеччини. На її запит суд порушив провадження за підозрою в спробі порушити заборону на розпорядження замороженими коштами.

Фінансова організація, чиї кошти були заблоковані (її назва не повідомляється), потрапила до списку санкцій у червні 2022 року і втратила можливість розпоряджатися всіма своїми активами в європейських банках.

Проте після цього невідомі посадовці російського фінансового інституту спробували зняти понад 720 млн євро з його рахунку в банку у Франкфурті, сказано в заяві міністерства юстиції землі Гессен, де розташоване місто. Європейський банк електронного переказу не виконав.

Розгляд може завершитися рішенням суду про конфіскацію коштів у зв'язку зі спробою порушити санкційне законодавство санкції.

До початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України в ​​Німеччині працював, зокрема, російський "Сбєрбанк". У Франкфурті він мав представництво, яке обслуговувало корпоративних клієнтів із низки європейських країн.

Із листопада 2024 року Банк Росії видалив зі свого сайту будь-яку інформацію про закордонні філії російських банків.

Раніше стало відомо, що Євросоюз хоче отримати ще 25 млрд євро заморожених російських активів для України.

раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 млрд), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.