Кількість переглядів "Вікіпедії" впала на 8% – користувачі замість неї обирають ШІ

Кількість переглядів сторінок онлайн-енциклопедії "Вікіпедії" цього року знизилася приблизно на 8% порівняно з показниками торік.

Про це йдеться в повідомленні фонду "Вікімедіа", передає LIGA.net.

Як зазначається, після оновлення системи виявлення ботів з'ясувалося, що частину трафіку формували автоматизовані програми, що імітували дії користувачів, зокрема з Бразилії.

Аналітики фонду "Вікімедіа" пов'язують спад із тим, що дедалі більше людей отримують відповіді безпосередньо від чат-ботів і пошукових систем із вбудованим штучним інтелектом, а не переходять на сам сайт.

Молодша аудиторія також частіше шукає інформацію у відеоформаті на платформах TikTok, YouTube та Instagram.

Фонд "Вікімедіа" працює над тим, щоб технологічні компанії коректно використовували матеріали "Вікіпедії" та зазначали їхнє походження. Водночас команда тестує нові формати, щоб зробити знання з Вікіпедії доступнішими на платформах YouTube, TikTok, Roblox та Instagram.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як повідомлялося, загальне число статей в українській версії "Вікіпедії" на кінець 2023 року перевищило 1,3 млн, що є 14 показником у світі.

На початку 2023 року онлайн-енциклопедія "Вікіпедія" вперше за 10 років оновила інтерфейс десктопної версії сайту.