"Досягли прогресу": Україна домовляється про розширення можливостей для постачання газу зі Словаччини

Україна і Словаччина досягли прогресу у переговорах про розвиток та використання інфраструктури для постачання газу в Україну.

Про це голова правління "Нафтогаз" Сергій Корецький повідомив у Facebook за підсумками міжурядових консультацій між Україною та Словаччиною, які відбулися напередодні.

"Обговорили спільні проєкти з розвитку та використання транскордонної енергетичної інфраструктури. Досягнуто помітного прогресу. Словаччина – один із ключових маршрутів постачання природного газу з ЄС до України. В наших спільних інтересах розвивати цю інфраструктуру", – написав голова "Нафтогазу".

Корецький також назвав "пріоритетним завданням" посилення співпраці з усіма західними сусідами в енергетичній сфері в умовах російських обстрілів.

Словаччина – один з основних каналів постачання газу з Європи в Україну. Наприкінці 2024 року "Оператор ГТС України" отримав підтвердження гарантованих постачань газу зі Словаччини в обсязі 42 мільйони кубометрів на добу до кінця зими 2026 року. Водночас Словаччина була основним маршрутом російського газу до Європи до припинення його транзиту через Україну на початку 2025 року і має відповідну інфраструктуру. При цьому прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що має "моральне право" призупинити транзит природного газу до України після припинення Києвом транзиту російського газу.

Як повідомлялося, за даними Bloomberg, російські обстріли вивели з ладу до 60% внутрішнього видобутку газу в Україні, що означає необхідність значно збільшити імпорт палива напередодні зими.

Для проходження опалювального сезону Україні додатково потрібно імпортувати близько 4,4 млрд кубометрів газу вартістю біля $2,2 млрд, це еквівалентно майже 20% річного споживання.

Від початку року Україна вже імпортувала 4,58 млрд кубометрів газу, з них 3,67 млрд куб. м після завершення минулого опалювального сезону. Початково потреба до кінця року оцінювалась у 5,8 млрд кубометрів, але через нові атаки цей обсяг зросте.