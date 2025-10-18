В Україні виставили на аукціон 12 родовищ глини та бурштину. Стартова ціна – 112 мільйонів

Державна служба геології та надр оголосила проведення одинадцятих аукціонів у 2025 році, на які запропонувала 12 ділянок надр із покладами глини та бурштину.

Загальна початкова вартість лотів становить 112,18 млн грн, повідомляється на сайті відомства.

Всі об’єкти номіновані надрокористувачами. Торги заплановані на 5 листопада та проходитимуть на платформі "Прозорро.Продажі" в режимі реального часу.

Зокрема, на аукціони виставлені:

Ділянка Андрійківська;

Ділянка Житомирецька;

Ділянка Лівобережна 1;

Ділянка Лівобережна 2;

Ділянка Лівобережна 3;

Ділянка Майголине;

Ділянка Нівецьк 7;

Ірлявська ділянка;

Ділянка Нивецьк 2;

Ділянка Озерна;

Ділянка Скочище;

Ділянка Кайтанівка;

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, раніше Державна служба геології та надр виставила на аукціони чотири ділянки надр із покладами природного газу, нафти, конденсату й вільного газу. Загальна початкова вартість лотів становить 516,55 млн грн.

Торги заплановані на 11 грудня 2025 року та проходитимуть на платформі "Прозорро.Продажі".