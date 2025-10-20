Росія масовано атакувала шахту найбільшої вугільної компанії ДТЕК

У неділю увечері Росія завдала масованого удару по шахті енергохолдингу ДТЕК на Дніпропетровщині.

Під час атаки під землею перебувало 192 співробітника шахти, після атаки всіх їх вдалося підняти на поверхню, повідомили у пресслужбі ДТЕК.

"Це вже 4 масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні 2 місяці", – зауважили в компанії.

Раніше т.в.о. керівника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомив, що у ніч на неділю російські війська здійснили наймасованішу атаку на Павлоград, внаслідок чого пошкоджень зазнали пожежна частина, промислові підприємства та житлові будівлі.

На сайті ДТЕК зазначається, що енергетичне вугілля газових марок видобуває підприємство "ДТЕК Павлоградвугілля", яке об’єднує низку шахт у Дніпропетровській області, та "Шахта "Білозерська" у Донецькій. До початку повномасштабного російського вторгнення "ДТЕК Павлоградвугілля" видобувало близько 16 млн тонн вугілля на рік, або більше половини всього видобутку в країні.

Як повідомлялося, за даними Bloomberg, російські обстріли вивели з ладу до 60% внутрішнього видобутку газу в Україні, що означає необхідність значно збільшити імпорт палива напередодні зими.

Для проходження опалювального сезону Україні додатково потрібно імпортувати близько 4,4 млрд кубометрів газу вартістю біля $2,2 млрд, це еквівалентно майже 20% річного споживання.

Від початку року Україна вже імпортувала 4,58 млрд кубометрів газу, з них 3,67 млрд куб. м після завершення минулого опалювального сезону. Початково потреба до кінця року оцінювалась у 5,8 млрд кубометрів, але через нові атаки цей обсяг зросте.