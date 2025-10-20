"Генерал Черешня" запускає дрон-перехоплювач шахедів у серійне виробництво. ВIДЕО

Індустрія дронів

Команда інженерів і розробників компанії "Генерал Черешня" у тісній співпраці з підрозділами оборони завершила розробку та запускає в серійне виробництво дрон-перехоплювач "Генерал Черешня Bullet".

"Bullet" призначений для виявлення та нейтралізації ворожих ударних безпілотних апаратів типу Shahed, повідомили у пресслужбі компанії.

Виробник запевняє, що під час випробувань "Bullet" вдалося розігнати до швидкості 309 км/год, що забезпечує необхідну маневреність і швидкодію для перехоплення швидкоманевруючих цілей у повітрі. Розробка поєднує сучасні аеродинамічні рішення та динамічне програмне забезпечення для швидкої реакції в тактичних умовах.

Bullet виготовляється в декількох типах: нічний, денний та із системою донаведення.

"Генерал Черешня Bullet" – результат співпраці наших найкращих фахівців та військових, що в оперативні терміни змогли втілити новий БпЛА від концепції до серійного виробництва. Ми продовжимо вдосконалювати "Bullet", щоб надати підрозділам сучасні та надійні рішення для протидії повітряним загрозам", – зазначив Ярослав Гришин, засновник компанії "Генерал Черешня".

Ключові факти про "Генерал Черешня Bullet":

Призначення: перехоплення і нейтралізація ворожих ударних БпЛА (включно з типами Shahed та аналогічними загрозами).

Максимальна швидкість: 309 км/год (випробувальна швидкість).

Конструкція: оптимізована аеродинаміка для високих швидкостей і маневреності.

Далі в планах компанії – масштабування в серійне виробництво дрона. Виробник також працює над програмами навчання операторів та сервісного супроводу запустивши для цього "Академію Генерала Черешні".

Генерал Черешня – українська defence-tech компанія, яка займається розробкою та серійним виробництвом ударних FPV-дронів-камікадзе та дронів-перехоплювачів. Усі вироби створюються під реальні задачі фронту та використовуються в бойових умовах підрозділами Сил безпеки й оборони України.