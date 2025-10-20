Рада ЄС доручила Єврокомісії підготувати додаткову допомогу для енергетики України через удари РФ

Рада ЄС з питань закордонних справ доручила Єврокомісії розробити додаткові заходи для підтримки енергетичної безпеки України в умовах російських атак.

Про це висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила по завершенню засідання міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу, передає Інтерфакс-Україна.

"Росія прагне завдати якомога більше шкоди цивільному населенню. Сьогодні ми запросили Європейську Комісію запропонувати додаткові заходи для кращої підтримки енергетичної безпеки України. Держави-члени також погодилися звернутися до третіх країн для забезпечення ремонтного обладнання та збільшення постачання газу до України", – розповіла Каллас.

Вона також висловила переконання, що країни-члени ЄС "повинні прислухатися до заклику президента Трампа припинити купувати російську нафту та газ".

"Україні потрібна більша військова підтримка, а також більша фінансова. Сьогодні міністри обговорили пропозицію Європейської Комісії щодо мобілізації заморожених російських активів для негайних оборонних потреб України", – додала висока представниця ЄС.

Як повідомлялося, Рада Євросоюзу 20 жовтня більшістю голосів схвалила механізм RePowerEU, який передбачає повну відмову ЄС від російського викопного палива. Проти проголосували лише Угорщина та Словаччина, але для ухвалення цього рішення не потрібна була згода всіх країн-членів.

Планується, що перший етап заборони набуде чинності з 1 січня 2026 року, із винятками для чинних контрактів: короткострокових – до 17 червня 2026 року, довгострокових – до 1 січня 2028 року.

Повна відмова від імпорту російського газу, включно зі СПГ, передбачена з 1 січня 2028 року. Для країн без виходу до моря, таких як Угорщина та Словаччина, передбачено певні поступки. Втім, це рішення не остаточне і ще обговорюватиметься з Європарламентом.