Росія змінила тактику: ворог намагається відрізати від світла та газу окремі міста, – Міненерго

Росія почала завдавати ударів по об'єктах енергетики та розподілу газу за регіональним принципом, намагаючись знищити локальну інфраструктуру.

Про це заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив під час форуму "Енергія, що тримає Україну", передає Liga.net.

За його словами, якщо раніше масовані удари РФ були спрямовані на те, щоб розбалансувати енергосистему України, то сьогодні атаки завдаються за регіональним принципом.

"Аналогічно і в природному газі. Ворог почав атакувати деякі об'єкти, називати їх не буду, від яких залежить розподіл природного газу на конкретний населений пункт. Вони не є стратегічними, для них є байпаси, але все одно ворог тестує цю ситуацію, намагаючись зменшити потужність транспортування газу на конкретний ключовий об'єкт теплозабезпечення чи інші", – розповів Колісник.

Заступник міністра зауважив, що для таких атак використовується велика кількість повітряних засобів, щоб перевантажити протиповітряну оборону.

"Цілий рій БПЛА плюс різнотипні ракети йдуть на конкретний один об'єкт. Це виснажує ППО, навіть якщо об'єкт визначений пріоритетним. І в результаті ми маємо атаки, які шкодять енергосистемі", – пояснив посадовець.

Як повідомлялося, раніше голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що тактика ударів російських окупаційних військ по енергосистемі України змінилася.

Зокрема, на початку війни Росія намагалася "погасити" всю енергосистему масштабними атаками, під час яких використовувалося до 100 ракет, які летіли на підстанції "Укренерго". Вони завдавали значних пошкоджень, але енергосистема вистояла.

За його словами, зараз атаки РФ стали точковими, з вересня росіяни почали бити по розподільчих підстанціях "Укрзалізниці", підстанціям обленерго та "Укренерго", насамперед, в прифронтових регіонах, передусім, у Чернігівській та Сумській областях, де ситуація з електропостачанням найскладніша.