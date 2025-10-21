Путін отримає право на власний розсуд забороняти будь-які операції з валютою у Росії

Російський диктатор Володимир Путін отримає право своїми указами забороняти будь-які валютні операції резидентів Росії.

Відповідні поправки до закону "Про валютне регулювання та валютний контроль" вже підготував Мінфін РФ, повідомляє The Moscow Times із посиланням на російський Інтерфакс.

Законопроєкт передбачає, що до повноважень Путіна належатиме "пряма заборона" на здійснення валютних операцій, лімітування їх обсягів, кількості та термінів, запровадження обмежень на валюту платежу.

Також російський правитель зможе самостійно встановлювати вимоги щодо отримання спецдозволів на валютні операції, обмежувати відкриття та ведення валютних рахунків у РФ, а також запроваджувати обов'язковий продаж валюти.

Загалом укази Путіна у цій сфері будуть прирівняні до актів валютного законодавства, що дозволить органам валютного контролю притягати до відповідальності порушників.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, у березні 2022 року, після початку повномаштабного вторгнення РФ в Україну та запровадження антиросійських санкцій країнами Заходу, Банк Росії заборонив російським банкам продавати готівкову валюту громадянам, а також обмежив зняття коштів з валютних рахунків, в тому числі депозитних. З них можна зняти лише $10 тис. або таку ж суму в євро, незалежно від валюти вкладу. Без обмежень отримати кошти можливо лише за умови конвертації валюти у рублі.

Згодом російським банкам дозволили продавати громадянам лише євро та долари, що надійшли до їхніх кас після 9 квітня 2022 року. Центробанк пояснив збереження обмежень чинними проти Росії санкціями та рішенням влади США та ЄС заборонити ввезення в країну готівкових доларів та євро.

Дію цих валютних обмежень у Росії регулярно продовжують, востаннє – до до 9 березня 2026 року.