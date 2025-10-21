Нацгвардія витратить ще 180 мільйонів на завершення ремонту будинку у Києві за завищеними вдвічі цінами

Центральна база виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії 29 вересня за результатами тендеру замовила ТОВ "Артденбуд" додаткові роботи з ремонту п’ятиповерхового нежитлового будинку з прибудовою за 183,38 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші із посиланням на дані у системі "Прозорро".

Основний договір на ремонт цього будинку у Києві уклали ще у грудні 2024 року, тоді роботи оцінили у 254,43 млн грн. Відтак, тепер загальна вартість угод становить 437,81 млн грн.

Додаткові роботи повинні виконати до березня 2027 року, їх фінансуватимуть коштом держбюджету. Вартість угоди включає 2,05 млн грн на покриття ризиків та 12,55 млн грн на покриття інфляційних втрат.

При цьому вартість низки найменувань будматеріалів у кошторисі значно завищена:

штукатурку Ceresit CT 60 база С замовили по 224 грн за кілограм, хоча "Епіцентр" у Києві продає її по 98 грн;

лінолеум Grabo Astral Color у кошторисі врахували по 895 грн за кв. м. Компанія "Parketti" продає такий лінолеум по 334 грн, а "ПолMall" – по 455 грн за кв. м. Це в 2-2,5 раза дешевше;

сітку ВР-1 100х100 замовили по 150 грн за квадратний метр. Фірма "Сітка Захід" продає її по 41 грн, а "Астра Трейд" – по 40 грн за кв. м, що втричі дешевше;

поліпропіленові труби армовані скловолокном PN16 PP-R+Glass Kan-Therm діаметром 50х6,9 мм врахували по 788 грн за метр. Компанія "ТеплийПол.Од" продає такі труби по 392 грн, а "Інстал Україна" – по 404 грн за метр. Це також приблизно вдвічі дешевше;

керамічну повнотілу одинарну цеглу 250х120х65 М100 врахували у кошторисі по 12,6 грн за штуку. "Епіцентр" продає рядову повнотілу цеглу Козельщина М-100 F 25 по 8,75 грн, що на 31% дешевше;

щебінь фракції 40-70 мм врахували по 1 176 грн за кубометр. Фірма "Еxpress-Тehbud" пропонує такий щебінь по 303 грн, що майже вчетверо дешевше;

Невідомі ламіновані ПВХ вікна замовили по 10 080 грн за квадратний метр, хоча найдорожчі такі вікна, які мають шість камер і три скла, продають по 7 434 грн за кв. м.

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на спрощену закупівлю більше ніхто не подався.

Центральну базу виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії України очолює Володимир Федоровський.

ТОВ "Артденбуд" зареєстроване у Харкові та належить Дмитру Іванову, Денису Шевченко й Артуру Піхову. З 2019 року компанія отримала державних замовлень на суму 415,24 млн грн, найбільше у нинішнього замовника.