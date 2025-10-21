Удар українських дронів по заводу "Газпрому" в Оренбурзі змусив Казахстан зменшити видобуток газу, – Reuters

Оренбурзький газопереробний завод (ГПЗ) російського "Газпрому" після атаки українських дронів призупинив приймання сировини з нафтогазоконденсатного родовища Карачаганак у Казахстані, через це видобуток на ньому довелося знизити на 25-30%.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в галузі.

Згідно з їх даними, у понеділок видобуток на Карачаганаку становив 25 000 - 28 000 тонн проти звичних 35 000 - 35 500 тонн. Співрозмовники агентства зазначають, що Оренбурзький ГПЗ планує частково відновити прийом газу, однак строки повернення до нормальних обсягів невідомі.

На родовищі Карачаганак тісно пов’язані видобуток нафти та газу: газ використовують постачають на Оренбурзький ГПЗ, а також використовують для технологічних потреб та генерації електроенергії на місцевих об’єктах. Видобуту на родовищі нафту транспортують трубопроводом Каспійського трубопровідного консорціуму до Чорноморського термінала РФ та нафтопроводом "Дружба" до Німеччини.

У 2024 році влада Казахстану погодила з акціонерами будівництво на родовищі нового ГПЗ потужністю до 4 млрд кубометрів на рік зі стартом у 2028 році, але для проєкту шукають нових інвесторів.

Як повідомлялося, 19 жовтня у Генштабі ЗСУ заявили про удар по Оренбурзькому ГПЗ, на території заводу фіксували вибухи та масштабну пожежу. За попередньою інформацією, уражено одну з установок переробки та очищення газу.

Що відомо про наслідки ударів по російським НПЗ

Як повідомлялося, Росія планувала розпочати імпорт бензину з Китаю та інших азійських країн, щоб перекрити дефіцит пального, що виник після ударів українських дронів по великих нафтопереробних заводах (НПЗ).

При цьому Росія вже збільшила закупівлі бензину з Білорусі залізницею у вересні у чотири рази, хоча значна частина білоруського пального все ще відправляється на експорт до інших країн.

За підрахунками російського аналітичного агентства "Сиала", станом на кінець вересня на НПЗ по всій країні простоювали 38% потужностей первинної переробки нафти, які могли б переробляти 338 тисяч тонн сировини на добу.

Приблизно 70% простоїв стали результатом атак українських безпілотників: станом на кінець вересня вони вивели з ладу приблизно чверть російської нафтопереробки, або близько 236 тисяч тонн на добу, випливає з оцінок агентства.

В результаті виробництво бензину за вересень скоротилося на 1 млн тонн, а його дефіцит на внутрішньому ринку досяг 20% від споживання, писало російське видання "Коммерсант" із посиланням на джерело.

Найбільш відчутно це на Далекому Сході та в окупованому Криму, де заборонили продавати більше 20 літрів бензину одному покупцю. Загалом понад 20 регіонів зіткнулися з нестачею палива.

Через падіння переробки Росія збільшує експорт нафти. На початку жовтня стало відомо, що експорт російської нафти морем зріс до максимуму майже за півтора року. Порти майже досягли межі потужності, тоді як нафтопереробка знизилася до мінімуму з весни 2022 року, писало агентство Bloomberg.