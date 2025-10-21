Посли країн ЄС попередньо погодили план надання "репараційного кредиту" для України, – Politico

Посли ЄС неофіційно узгодили проєкт висновків засідання Європейської ради, яка на засіданні у четвер розгляне питання використання заморожених російських активів для надання так званого "репараційного кредиту" для України.

Згідно із проєктом рішення, лідери країн ЄС офіційно доручать Єврокомісії висунути відповідну пропозицію, яка "ґрунтується на належній європейській солідарності та розподілі ризиків", передає Politico.

Це рішення стане "політичним схваленням" для Єврокомісії опублікувати свою пропозицію після засідання Європейської ради у четвер, розповів виданню бельгійський дипломат.

Він запевнив, що Бельгія, яка дуже обережно ставилася до цього рішення, не заперечуватиме. Представник іншої країни ЄС підтвердив, що занепокоєння щодо того, що це рішення може бути заблоковане, знизилися.

Щоб розвіяти занепокоєння Бельгії Єврокомісія погодилась на низку поступок, але їх формулювання "занадто широкі та не відповідають на всі питання", додав бельгійський дипломат.

Тим не менш, навіть після цього на Єврокомісію чекатимуть тижні складних переговорів з урядами окремих країн ЄС для того, щоб механізм використання заморожених активів РФ для України остаточно затвердили.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.