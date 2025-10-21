Графіки обмеження потужності для промисловості діятимуть з 16:00 по всій Україні, – "Укренерго"

У вівторок, 21 жовтня в усіх регіонах України з 16:00 до 20:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми країни НЕК "Укренерго".

В компанії зауважили, що споживання електроенергії в Україні залишається високим, хоча сьогодні станом на 9:30 воно було на 1,4% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня.

"Причина таких змін – встановлення сонячної погоди у західних та частині південних областей України. Це зумовлює високу ефективність побутових сонячних електростанцій та відповідне зниження рівня енергоспоживання із загальної мережі", – пояснили в "Укренерго".

Втім, вчора, 20 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,5% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 17 жовтня. Серед причин – похолодання на всій території України.

Як повідомлялося, раніше міністерка енергетики Світлана Гринчук зазначала, що обмеження потужності для промислових споживачів дозволяє збалансувати роботу енергосистеми у пікові години споживання. У цьому контексті вона нагадала, що підприємства можуть імпортувати електроенергію з країн ЄС, щоб уникнути обмежень.