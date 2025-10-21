Європа має очолити економічний тиск на Росію, – міністр фінансів США Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Європа має взяти провідну роль у посиленні економічного тиску країн G7 на Росію.

Про це він повідомив у соцмережі Х після переговорів з єврокомісаром Валдісом Домбровскісом.

За словами Бессента, США залишаються відданими тривалому і стійкому миру в Україні.

"Наголосив на необхідності Європи взяти на себе провідну роль у посиленні економічного тиску G7 на Росію", – написав він.

Бессент також підкреслив важливість єдиної глобальної реакції на "безрозсудне введення Китаєм експортного контролю".

Окремо він зазначив потребу диверсифікації ланцюгів постачання для зниження вразливостей економік.

Як повідомлялося, раніше США не підтримали план Євросоюзу щодо використання заморожених російських активів для надання "репараційного кредиту" для України, представлений країнам "Великої сімки".

Європейські чиновники висловили розчарування відмовою США підтримати цей план, адже саме адміністрація Дональда Трампа закликала ЄС більше використовувати російські кошти. Хоча обсяг заморожених у США російських активів мінімальний, але підтримка плану ЄС адміністрацією Трампа стала б позитивним сигналом для інших країн.