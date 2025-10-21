Євросоюз допоможе Чернігову подолати наслідки атак на енергетику, – посол ЄС

Європейський Союз продовжує підтримувати енергетику України й готується допомогти Чернігову подолати повний блекаут після нових атак росіян.

Про це пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила в коментарі Укрінформу.

За її словами, представники ЄС вже прямують до Чернігова, щоб оцінити потреби міста після відключення електроенергії та зупинки водопостачання й визначити формат оперативної допомоги.

"Ми послідовно підтримуємо енергетичну систему України, і сума вже досягла близько 3 млрд євро", – нагадала вона.

За її словами, підготовка до цієї зими триває від завершення попереднього сезону. Серед ключових напрямків допомоги – "підключення України та Молдови до континентальної електромережі з добовою можливістю передачі 2,1 гігавата електроенергії".

Другий компонент – підтримка закупівлі газу. ЄС надав гарантії ЄБРР та ЄІБ на 800 млн євро для фінансування імпортних операцій. Це має посилити ресурсну базу на період пікового попиту.

Третій блок – постачання обладнання та матеріалів через Механізм цивільного захисту ЄС: компресори, підстанції та інше для ремонту мереж і об’єктів генерації газу та електрики.

"Мій улюблений приклад – цього року ми привезли цілу теплову електростанцію з Вільнюса. Розібрали її по частинах, привезли сюди, і тепер вона використовується", – навела приклад Матернова.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

ЄС також фінансує аварійні ремонти у великих державно-приватних енергокомпаніях, щоб відновлювати теплопостачання якнайшвидше. Додатково запущено зимовий гуманітарний пакет на 40 млн євро для реагування на надзвичайні ситуації.

Як повідомлялося, яерез нічну атаку без світла залишилися Чернігів і північні громади області. Лікарні, заклади соцсфери і комунальні підприємства працюють на резервному живленні, вода у будинках є переважно до 4-5 поверхів. Подекуди відновлювальні роботи неможливі через загрозу нових обстрілів.