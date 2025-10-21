Євросоюз може заборонити спиртові антисептики через підвищення ризику раку, – FT

Євросоюз може класифікувати етанол як небезпечну речовину, що фактично означатиме заборону антисептиків і мийних засобів на основі спирту, які нині застосовують у лікарнях.

Ініціатива спричинила різку критику з боку медичної спільноти та виробників, повідомляє Financial Times.

Зазначається, що 10 жовтня внутрішня робоча група при Європейському агентстві з хімікатів (ECHA) позначила етанол як токсичну для людини речовину через зростання ризику виникнення раку та ускладнень під час вагітності. Тому в низці випадків застосування його пропонують замінити. Комітет ECHA з активних біоцидних речовин збереться 24-27 листопада, після чого направить рекомендацію Єврокомісії.

Однак лікарі попереджають про масштабні наслідки такої заборони для інфекційного контролю.

"Вплив на лікарні буде величезним. Інфекції, пов'язані з медичним обслуговуванням, щороку вбивають більше людей у всьому світі, ніж малярія, туберкульоз і СНІД разом узяті. Гігієна рук, особливо з використанням спиртового антисептика, щороку рятує від 16 мільйонів інфекцій у всьому світі", – пояснила Олександра Пітерс з Університету Женеви та мережі Clean Hospitals.

Вона додала, що альтернативи на кшталт ізопропанолу ще токсичніші, а часте миття рук милом забирає час і шкодить шкірі – без антисептика медсестри витрачали б до 30 хвилин кожної години операції на миття рук. До того ж, лише у травні Європейський центр профілактики та контролю захворювань закликав робити спиртову дезінфекцію рук основним методом гігієни.

Своєю чергою в ECHA наголошують, що рішення не ухвалене. Якщо експертний комітет дійде висновку про канцерогенність етанолу, агентство рекомендуватиме його замінити, але речовину все ж можна буде використовувати, якщо це визнають безпечним, або ж у випадку відсутності альтернативи.