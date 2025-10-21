Рада підтримала законопроєкт про підвищення податку для банків до 50%

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №14097 про внесення змін до Податкового кодексу України стосовно особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році.

Законопроєкт підтримали 262 депутати, передає Укрінформ.

Як зазначається, на 2026 рік для банків тимчасово встановлюється ставка податку на прибуток у розмірі 50%. Також забороняється зменшення фінансового результату до оподаткування на суму збитків минулих періодів.

Підвищену ставку збиратимуть кожного кварталу 2026 року та за перший квартал 2027 року Таким чином, це має принести 15-23 млрд грн у 2026 році і близько 5 млрд грн – у 2027 році.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт №14097 про внесення змін до Податкового кодексу України стосовно особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році.

Засловами Гетманцева, в 2023-2024 роках додаткове оподаткування банків допомогло покривати частину зростаючих витрат сектору безпеки й оборони, але 2025 рік став винятком, оскільки цей тимчасовий захід не діяв.