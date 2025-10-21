Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Рада підтримала законопроєкт про підвищення податку для банків до 50%

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №14097 про внесення змін до Податкового кодексу України стосовно особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році.

Законопроєкт підтримали 262 депутати, передає Укрінформ.

Як зазначається, на 2026 рік для банків тимчасово встановлюється ставка податку на прибуток у розмірі 50%. Також забороняється зменшення фінансового результату до оподаткування на суму збитків минулих періодів.

Підвищену ставку збиратимуть кожного кварталу 2026 року та за перший квартал 2027 року Таким чином, це має принести 15-23 млрд грн у 2026 році і близько 5 млрд грн – у 2027 році.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт №14097 про внесення змін до Податкового кодексу України стосовно особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році.

Засловами Гетманцева, в 2023-2024 роках додаткове оподаткування банків допомогло покривати частину зростаючих витрат сектору безпеки й оборони, але 2025 рік став винятком, оскільки цей тимчасовий захід не діяв.

Ставка податку на прибуток банків у розмірі 50% була запроваджена тимчасово з листопада 2023 року і застосовувалася до прибутку, нарахованого за весь 2023 рік. Вона також діяла щодо прибутку банків за 2024 рік.

У 2025 році прибуток банків оподатковується за ставкою 25%.

банки (7153) законопроєкт (1745) податки (2631) прибуток (1853)
😁 Хтось вірить, що платитимуть банки? Як завжди - заплатять вкладники. Банк - установа для заробляння і акумулювання грошей, а не благодійна організація.
21.10.2025 16:25 Відповісти
заплатять всі клієнти,і вже не +50% а 75%....
21.10.2025 16:43 Відповісти
Ну звісно! Там же банківська маржа 25% 😁
21.10.2025 17:13 Відповісти
Оплата услуг банков вырастет на 100 процентов. А шо хотели?
21.10.2025 17:04 Відповісти
На скільки буде відразу видно, на скільки зросте плата за обслуговування рахунку в банку ітд.
21.10.2025 17:33 Відповісти

