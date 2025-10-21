Рада почала розглядати держбюджет на 2026 рік у першому читанні

Верховна Рада схвалила постанову "Про висновки та пропозиції до проєкту закону "Про державний бюджет України на 2026 рік", розпочавши його розгляд у першому читанні.

Відповідний проєкт постанови №14000/П на засіданні у вівторок підтримали 239 народних депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Він уточнив, що після цього парламент почав розглядати поправки народних депутатів до проєкту держбюджету на 2026 рік, а голосування за сам бюджет в першому читанні планується вже в середу, 22 жовтня.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, народні депутати подали 3 339 поправок до проєкту закону "Про державний бюджет на 2026 рік" – це рекордна кількість за останні 19 років.

Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав лише частину з них і рекомендував ухвалити проєкт державного бюджету на 2026 рік у першому читанні з такими пропозиціями:

у сфері оборони – розглянути можливість збільшити видатки на оборону, зокрема, на зброю для ЗСУ, на забезпечення підрозділу "Альфа" СБУ та СЗР;

– розглянути можливість збільшити видатки на оборону, зокрема, на зброю для ЗСУ, на забезпечення підрозділу "Альфа" СБУ та СЗР; у сфері освіти – розробити нову модель оплати праці педагогів середньої школи, забезпечити підвищення зарплат з 1 січня 2026 року (поетапно протягом року на 50%) та виділити 500 млн грн для релокованих закладів вищої освіти з прифронтових територій;

– розробити нову модель оплати праці педагогів середньої школи, забезпечити підвищення зарплат з 1 січня 2026 року (поетапно протягом року на 50%) та виділити 500 млн грн для релокованих закладів вищої освіти з прифронтових територій; у сфері охорони здоров’ я – передбачити додаткові кошти на закупівлю ліків для хворих окремими захворювання (до 15,1 млрд грн, що вже закладено у проєкті бюджету), передати МОЗ інвестиційні проекти у сфері охорони здоров'я та додатково виділити на такі проєкти 500 млн грн;

– передбачити додаткові кошти на закупівлю ліків для хворих окремими захворювання (до 15,1 млрд грн, що вже закладено у проєкті бюджету), передати МОЗ інвестиційні проекти у сфері охорони здоров'я та додатково виділити на такі проєкти 500 млн грн; для місцевих бюджетів – врахувати кількість наявного населення при розрахунку показників горизонтального вирівнювання на 2026 рік, опрацювати питання погашення різниці в тарифах, розглянути можливість зарахування 4% ПДФО (крім військового ПДФО) до бюджетів громад.

– врахувати кількість наявного населення при розрахунку показників горизонтального вирівнювання на 2026 рік, опрацювати питання погашення різниці в тарифах, розглянути можливість зарахування 4% ПДФО (крім військового ПДФО) до бюджетів громад. у соціальній сфері – встановити єдині підходи до спецпенсій, збільшити видатки на забезпечення житлом ВПО;

– встановити єдині підходи до спецпенсій, збільшити видатки на забезпечення житлом ВПО; для підтримки бізнесу – додатково передбачити щонайменше 2 млрд грн на гуманітарне розмінування; передбачити 1 млрд грн на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу внаслідок війни; розглянути можливість передбачити додаткові кошти для надання грантів підприємцям.

Детальніше читайте у матеріалі Бізнес Цензора: Cоціалка, Офіс президента, кешбек і оборона: Куди уряд планує витрачати гроші у 2026 році?