Може не вистачити коштів: Рахункова палата попередила про ризики держбюджету на 2026 рік

Кабінет Міністрів розробив проєкт державного бюджету на 2026 рік на основі песимістичного сценарію для економіки, але навіть за таких умов існують ризики його невиконання.

Про це голова Рахункової палати Ольга Піщанська заявила, представляючи результати експертизи законопроєкту "Про державний бюджет на 2026 рік" у Верховній Раді, повідомляє пресслужба відомства.

Зокрема, згідно з проєктом держбюджету, міжнародна допомога у 2026 році залишатиметься одним із головних джерел фінансування державних потреб – її обсяги мають збільшитися до 2,17 трильйона гривень і забезпечити 39,8% усіх надходжень.

Водночас отримання цих коштів залежить від незмінності політики партнерів і темпів впровадження внутрішніх реформ, зауважила Піщанська.

При цьому на оборону та безпеку наступного року планується спрямувати 58,4% видатків держбюджету. Відтак, виникають ризики недостатності коштів для забезпечення мінімально необхідних потреб у цій сфері.

Голова Рахункової палати також звернула увагу народних депутатів на зростання боргового навантаження: загальний обсяг державного боргу у 2026 році зросте на 2,13 трильйона гривень і сягне понад 106% ВВП. Водночас витрати на його погашення та обслуговування збільшаться до 1,21 трлн гривень.

"Ризики неналежного виконання бюджету у 2026 році залишаються високими. Насамперед через вразливість енергетичного сектору та значну залежність України від допомоги міжнародних партнерів. Ключовим пріоритетом залишиться обороноздатність і безпека держави. При цьому є ризики недостатності коштів для забезпечення мінімально необхідних потреб", – сказала Піщанська.

Як повідомлялося, напередодні Верховна Рада схвалила постанову "Про висновки та пропозиції до проєкту закону "Про державний бюджет України на 2026 рік", розпочавши його розгляд у першому читанні. Очікується, що після розгляду поправок, парламент ухвалить законопроєкт у першому читанні сьогодні.

Нагадаємо, народні депутати подали 3 339 поправок до проєкту закону "Про державний бюджет на 2026 рік" – це рекордна кількість за останні 19 років.

Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав лише частину з них і рекомендував ухвалити проєкт державного бюджету на 2026 рік у першому читанні з такими пропозиціями:

у сфері оборони – розглянути можливість збільшити видатки на оборону, зокрема, на зброю для ЗСУ, на забезпечення підрозділу "Альфа" СБУ та СЗР;

– розглянути можливість збільшити видатки на оборону, зокрема, на зброю для ЗСУ, на забезпечення підрозділу "Альфа" СБУ та СЗР; у сфері освіти – розробити нову модель оплати праці педагогів середньої школи, забезпечити підвищення зарплат з 1 січня 2026 року (поетапно протягом року на 50%) та виділити 500 млн грн для релокованих закладів вищої освіти з прифронтових територій;

– розробити нову модель оплати праці педагогів середньої школи, забезпечити підвищення зарплат з 1 січня 2026 року (поетапно протягом року на 50%) та виділити 500 млн грн для релокованих закладів вищої освіти з прифронтових територій; у сфері охорони здоров’ я – передбачити додаткові кошти на закупівлю ліків для хворих окремими захворювання (до 15,1 млрд грн, що вже закладено у проєкті бюджету), передати МОЗ інвестиційні проекти у сфері охорони здоров'я та додатково виділити на такі проєкти 500 млн грн;

– передбачити додаткові кошти на закупівлю ліків для хворих окремими захворювання (до 15,1 млрд грн, що вже закладено у проєкті бюджету), передати МОЗ інвестиційні проекти у сфері охорони здоров'я та додатково виділити на такі проєкти 500 млн грн; для місцевих бюджетів – врахувати кількість наявного населення при розрахунку показників горизонтального вирівнювання на 2026 рік, опрацювати питання погашення різниці в тарифах, розглянути можливість зарахування 4% ПДФО (крім військового ПДФО) до бюджетів громад.

– врахувати кількість наявного населення при розрахунку показників горизонтального вирівнювання на 2026 рік, опрацювати питання погашення різниці в тарифах, розглянути можливість зарахування 4% ПДФО (крім військового ПДФО) до бюджетів громад. у соціальній сфері – встановити єдині підходи до спецпенсій, збільшити видатки на забезпечення житлом ВПО;

– встановити єдині підходи до спецпенсій, збільшити видатки на забезпечення житлом ВПО; для підтримки бізнесу – додатково передбачити щонайменше 2 млрд грн на гуманітарне розмінування; передбачити 1 млрд грн на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу внаслідок війни; розглянути можливість передбачити додаткові кошти для надання грантів підприємцям.

