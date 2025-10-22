Блекаут у Чернігові: Федоров заявив, що мобільний зв’язок працює на 90%
Попри перебої з енергозабезпеченням мобільний зв'язок у Чернігові працює на 90%.
Про це перший віцепремʼєр - міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.
"Росіяни не припиняють обстрілювати Чернігів, щоб не дати енергетикам повернути в місто світло. Ситуація була критичною – в регіоні блекаут, але зв’язок працює вже на 90%", – запевнив Федоров.
За його словами, для відновлення зв’язку мобільні оператори надіслали аварійні бригади з Києва, також на місці працювала команда Мінцифри.
Федоров додав, що вже обговорив з головою Чернігівської ОВА та технічними командами lifecell та Vodafone забезпечення додатковими генераторами, координацію відновлювальних робіт і першочергові потреби для стабілізації зв'язку.
Як повідомлялося, через російську атаку напередодні без світла залишилися Чернігів і північні громади області. Лікарні, заклади соцсфери і комунальні підприємства працюють на резервному живленні, вода у будинках є переважно до 4-5 поверхів. Подекуди відновлювальні роботи неможливі через загрозу нових обстрілів.
У Міненерго повідомляли, що росіяни навмисно запускають безпілотні літальні апарати, які безперервно кружляють над пошкодженими об'єктами, унеможливлюючи безпечне проведення робіт.
