Блекаут у Чернігові: Федоров заявив, що мобільний зв’язок працює на 90%

Попри перебої з енергозабезпеченням мобільний зв'язок у Чернігові працює на 90%.

Про це перший віцепремʼєр - міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

"Росіяни не припиняють обстрілювати Чернігів, щоб не дати енергетикам повернути в місто світло. Ситуація була критичною – в регіоні блекаут, але зв’язок працює вже на 90%", – запевнив Федоров.

За його словами, для відновлення зв’язку мобільні оператори надіслали аварійні бригади з Києва, також на місці працювала команда Мінцифри.

Федоров додав, що вже обговорив з головою Чернігівської ОВА та технічними командами lifecell та Vodafone забезпечення додатковими генераторами, координацію відновлювальних робіт і першочергові потреби для стабілізації зв'язку.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, через російську атаку напередодні без світла залишилися Чернігів і північні громади області. Лікарні, заклади соцсфери і комунальні підприємства працюють на резервному живленні, вода у будинках є переважно до 4-5 поверхів. Подекуди відновлювальні роботи неможливі через загрозу нових обстрілів.

У Міненерго повідомляли, що росіяни навмисно запускають безпілотні літальні апарати, які безперервно кружляють над пошкодженими об'єктами, унеможливлюючи безпечне проведення робіт.