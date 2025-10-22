Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Бюджет-2026
877 4

Рада схвалила держбюджет на 2026 рік у першому читанні

Верховна Рада прийняла постанову "Про висновки та пропозиції до проєкту закону про державний бюджет на 2026 рік", ухваливши законопроєкт про держбюджет на наступний рік у першому читанні.

Відповідний проєкт постанови №14000/П на засіданні у середу підтримали 256 народних депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Він уточнив, що далі законопроєкт про держбюджет на 2026 рік доопрацює уряд, після чого до середини листопада Верховна Рада має ухвалити його в цілому.

Железняк додав, що під час розгляду законопроєкту у першому читанні депутати не підтримали низку поправок, схвалених Бюджетним комітетом Ради. Втім, під час доопрацювання уряд може це змінити.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, народні депутати подали 3 339 поправок до проєкту закону "Про державний бюджет на 2026 рік" – це рекордна кількість за останні 19 років.

Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав лише частину з них і рекомендував ухвалити проєкт державного бюджету на 2026 рік у першому читанні з такими пропозиціями:

  • у сфері оборони – розглянути можливість збільшити видатки на оборону, зокрема, на зброю для ЗСУ, на забезпечення підрозділу "Альфа" СБУ та СЗР;
  • у сфері освіти – розробити нову модель оплати праці педагогів середньої школи, забезпечити підвищення зарплат з 1 січня 2026 року (поетапно протягом року на 50%) та виділити 500 млн грн для релокованих закладів вищої освіти з прифронтових територій;
  • у сфері охорони здоров’я – передбачити додаткові кошти на закупівлю ліків для хворих окремими захворювання (до 15,1 млрд грн, що вже закладено у проєкті бюджету), передати МОЗ інвестиційні проекти у сфері охорони здоров'я та додатково виділити на такі проєкти 500 млн грн;
  • для місцевих бюджетів – врахувати кількість наявного населення при розрахунку показників горизонтального вирівнювання на 2026 рік, опрацювати питання погашення різниці в тарифах, розглянути можливість зарахування 4% ПДФО (крім військового ПДФО) до бюджетів громад.
  • у соціальній сфері – встановити єдині підходи до спецпенсій, збільшити видатки на забезпечення житлом ВПО;
  • для підтримки бізнесу – додатково передбачити щонайменше 2 млрд грн на гуманітарне розмінування; передбачити 1 млрд грн на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу внаслідок війни; розглянути можливість передбачити додаткові кошти для надання грантів підприємцям.

Детальніше читайте у матеріалі Бізнес Цензора: Cоціалка, Офіс президента, кешбек і оборона: Куди уряд планує витрачати гроші у 2026 році?

 

Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я впевнений, що Рада врахувала це -- Може не вистачити коштів: Рахункова палата попередила про ризики держбюджету на 2026 рік і тому спокійний за нашу державу.
(сарказм)
показати весь коментар
22.10.2025 11:59 Відповісти
За вчителів переживаю, щоб таки підвищили їм зарплатню на тих 50 аідсотків. Вчителі у Зєлєнского - як бабушки у Льоні Черновєцкого. Тут наче вибори накльовуються, а у комісіях - поллвина - вчителі. Ну і суддям підвищити треба - а раптом лпозиція побіжить у суди вибори оскаржувати? Ну і силовикам тиловим теж, щоб намальоване виборчими комісіями від протестів захистили.
показати весь коментар
22.10.2025 12:01 Відповісти
По-бирику проголосували і навтьоки, щоб не накрило ракетами. Ну хоч в чомусь користь від цих обстрілів що приводить до тями уставшіх ат вайни
показати весь коментар
22.10.2025 12:04 Відповісти
... а на болотах ліліпутіна - сапхі-задовна та держдура бояться навіть вносити бюджет росії на розгляд - чекають чуда
... причому бюджет на ТРИ роки, Карле щоб три рази не вставати і не лякати холопів
показати весь коментар
22.10.2025 12:51 Відповісти

