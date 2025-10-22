Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В Україні почали запроваджувати графіки відключень світла для населення

У середу, 22 жовтня, в частині регіонів замість застосованих раніше аварійних запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ) для населення.

Це має дозволити відновити енергопостачання споживачів, які довгий час залишалися без світла, пояснили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

Дізнатись час і тривалість знеструмлень можна на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у регіоні, нагадали в компанії.

Водночас у частині областей продовжують діяти зумовлені наслідками російської атаки аварійні відключення.

Зокрема, графіки стабілізаційних відключень електроенергії для населення 22 жовтня запроваджено у Дніпропетровській області, повідомили у пресслужбі енергохолдингу ДТЕК.

"За командою "Укренерго" переходимо з екстрених відключень до графіків стабілізаційних відключень", – повідомили в компанії, оприлюднивши графік.

графіки відключень на Дніпропетровщині
Як повідомлялося, внаслідок масованої ракетно-дронової атаки по енергетичній інфраструктурі вранці 22 жовтня у більшості областей запроваджені аварійні відключення електроенергії. Крім того, з 16:00 діятимуть обмеження потужності для промисловості.

Водночас графіки відключень електроенергії для населення досі діяли лише на Чернігівщині, де ситуація з енергопостачанням найскладніша.

електроенергія (4424) Укренерго (2073) відключення світла (648)
