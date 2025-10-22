В Україні почали запроваджувати графіки відключень світла для населення
У середу, 22 жовтня, в частині регіонів замість застосованих раніше аварійних запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ) для населення.
Це має дозволити відновити енергопостачання споживачів, які довгий час залишалися без світла, пояснили у пресслужбі НЕК "Укренерго".
Дізнатись час і тривалість знеструмлень можна на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у регіоні, нагадали в компанії.
Водночас у частині областей продовжують діяти зумовлені наслідками російської атаки аварійні відключення.
Зокрема, графіки стабілізаційних відключень електроенергії для населення 22 жовтня запроваджено у Дніпропетровській області, повідомили у пресслужбі енергохолдингу ДТЕК.
"За командою "Укренерго" переходимо з екстрених відключень до графіків стабілізаційних відключень", – повідомили в компанії, оприлюднивши графік.
Як повідомлялося, внаслідок масованої ракетно-дронової атаки по енергетичній інфраструктурі вранці 22 жовтня у більшості областей запроваджені аварійні відключення електроенергії. Крім того, з 16:00 діятимуть обмеження потужності для промисловості.
Водночас графіки відключень електроенергії для населення досі діяли лише на Чернігівщині, де ситуація з енергопостачанням найскладніша.
