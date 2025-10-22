Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Євробонди України та акції українських компаній впали через відкладену зустріч Трампа з Путіним

Євробонди України та акції українських компаній впали

Індекс українських акцій на Варшавській фондовій біржі WIG-Ukraine у першій половині дня середи опустився на 2,40% після кількох днів зростання – до 510,58 пункта.

Водночас основний індекс біржі WIG20 зріс на 1,05%, передає Інтерфакс-Україна.

На падіння вартості акцій українських компаній вплинули оприлюднені напередодні увечері новини про те, що анонсована зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним у Будапешті відкладається, як і зустріч Марко Рубіо та Сергія Лаврова через небажання Росії припиняти бойові дії.

Зокрема, за даними WSE, вдень у середу акції найбільшого в країні виробника цукру "Астарта" дешевшали на 2,99%, Milkiland – на 4,33%, агрохолдингів KSG-Agro, "Агротон" та ІМК – на 2,40%, 2,29% та 1,61%. Акції Coal Energy зі зупиненими через війну шахтами впали на 4,48%.

На Лондонській біржі (LSE), де немає такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, курс акцій гірничорудної компанії Ferrexpo впав на 6,57%, тоді як акції найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП подорожчали на 1,06%.

Крім того, єврооблігації України на Франкфуртській біржі дешевшали на 1,25-2,14% після кількох днів зростання, тоді як ВВП-варанти практично не змінилися в ціні.

Що відомо про реструктуризацію боргу України

Як повідомлялося, на початку вересня 2024 року Україна оголосила про успішне завершення операції з реструктуризації боргу та проведення розрахунків за 13 серіями державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій, випущених "Укравтодором".

Процес реструктуризації включав обмін 13 серій державних єврооблігацій і однієї серії гарантованих державою єврооблігацій "Укравтодору" на суму близько $20,5 млрд (приблизно $24 млрд із урахуванням капіталізованих відсотків) на вісім нових серій єврооблігацій із номінальною вартістю $15,2 млрд.

У результаті цієї угоди державний та гарантований державою борг України скорочено на близько $9 млрд, зазначали у Мінфіні.

акція (347) біржа (550) облігації (1495) євробонди (639)
як називається наївна віра

Зазвичай, таке поняття, як "наївна віра", описується через суміжні терміни, що підкреслюють її складові:

Наївність (як риса): простодушність, довірливість, відсутність життєвого досвіду, недосвідченість.

Простодушність (як синонім наївності).

Довірливість (як ключова ознака такої віри).

У філософському чи релігієзнавчому контексті іноді можуть використовувати вирази на зразок:

Наївний ідеалізм (якщо йдеться про світогляд).

Дитяча віра (якщо підкреслюється безпосередність).

Сліпа віра (якщо підкреслюється некритичність).
22.10.2025 17:48 Відповісти
А біржовим баригам тільки якийсь привід треба, щоб в черговий раз крутанути бабла з повітря...
22.10.2025 17:51 Відповісти

