АМКУ визнав відповідність дій "ПриватБанку" на ринку еквайрингу вимогам законодавства про конкуренцію

Антимонопольний комітет України (АМКУ) закрив справу "ПриватБанку", розпочату у 2021 році в межах дослідження ринку послуг торгового еквайрингу.

Про це повідомляє пресслужба державного банку.

"Після ретельного вивчення обставин справи встановлено, що застосування "ПриватБанком" єдиної плати за торговий еквайринг для внутрішньобанківських та міжбанківських платіжних операцій не суперечить законодавству та обґрунтовується специфікою функціонування двох суміжних ринків – ринку емісії електронних платіжних засобів і ринку послуг торгового еквайрингу", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, відповідно до чинного законодавства, банки-еквайри включають комісію інтерчейндж до плати за еквайринг у розмірі, визначеному міжнародними платіжними системами (МПС) Visa та MasterCard.

У "ПриватБанку" пояснили, що за своєю суттю інтерчейндж є комісією, дохід від якої спрямовується на розвиток культури безготівкових платежів. Отримані кошти стимулюють банки збільшувати випуск карток, пропонувати кешбеки та акційні програми, а також впроваджувати інновації.

"Ми вітаємо рішення АМКУ у справі, яка тривала понад 4 роки і вважаємо його важливим сигналом для ринку, де здорова конкуренція сприяє інноваціям. Завдяки впровадженню інноваційних сервісів, таких як "Термінал", еквайринг "ПриватБанку" залишається доступним навіть за відсутності електроенергії. Тож ми вдячні Антимонопольному комітету за всебічний та об’єктивний розгляд справи", – зазначив член правління "ПриватБанку" з питань корпоративного та малого і середнього бізнесу Євген Заіграєв.

Як повідомлялося, у квітні 2021 року Антимонопольний комітет відкрив справу щодо можливих зловживань на ринку послуг еквайрингу. У ній фігурували державні "ПриватБанк" та "Ощадбанк", як банки з найбільшою географією надання послуг еквайрингу в Україні, але у підсумку АМКУ не виявив порушень.