4,32 гривні за кіловат: Кабмін продовжив дію чинного тарифу на електроенергію для населення ще на пів року
Кабінет Міністрів продовжив дію Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів до 30 квітня 2026 року.
Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.
"Ціни на електроенергію для населення залишаються незмінними цієї зими. Уряд продовжив дію ПСО на електроенергію до 30 квітня 2026 року. Це означає, що під час опалювального сезону громадяни й надалі платитимуть 4,32 грн за кВт-год", – пояснила Свириденко.
Вона додала, що уряд також зберіг пільгову ціну для споживачів з електроопаленням.
"Так, за обсяг споживання до 2 000 кВт-год на місяць діятиме ціна – 2,64 грн за кВт-год, а за споживання понад встановленого ліміту ціна – 4,32 грн за кВт-год", – уточнила очільниця уряду.
Як повідомлялося, у квітні Кабмін продовжив дію ПСО та пільгових тарифів на електроенергію для населення до 31 жовтня 2025 року, зберігши єдину фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 4,32 грн за кВт-год.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення із 1 червня 2024 року одразу на 60% – до 4,32 грн за кВт-год, незалежно від обсягу споживання.
Знижений тариф залишили лише для споживачів, які використовують електроенергію для опалення у зимовий сезон. Він становитиме 2,64 грн за кіловат за умови споживання до 2000 кВт-год на місяць. Чинний тариф на електроенергію для населення діє до 30 квітня 2025 року.
у голобородька все добре....