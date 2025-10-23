Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Опалювальний сезон
120 6

Кабмін виділив понад 90 мільйонів на забезпечення Запоріжжя теплом та водою

Кабмін виділив понад 90 мільйонів на забезпечення Запоріжжя теплом та водою

Кабінет Міністрів виділив 93,6 мільйона гривень з резервного фонду держбюджету на встановлення когенераційних установок на об’єктах теплопостачання у Запоріжжі.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

Вона зауважила, що через постійні обстріли енергетичної інфраструктури в Запорізькій області підстанції "Укренерго" та "Запоріжжяобленерго" зазнали пошкоджень.

"Уряд виділив 93,6 млн грн з резервного фонду держбюджету на встановлення 8 когенераційних установок на об’єктах теплопостачання та лікарні. Це рішення дозволить підтримати стабільне тепло у домівках, школах, лікарнях і забезпечити безперебійне функціонування критичної інфраструктури міста навіть під обстрілами", – додала Свириденко.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, Кабмін також виділив понад 700 мільйонів гривень на ремонт автошляхів у прифронтових Сумській і Харківській областях, а також для Полтавської області. 

Автор: 

Кабмін (7985) Запорізька область (183) опалювальний сезон (1199) Свириденко Юлія (245)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І пня дайте ***@реконструкції, об'єкти якої в Києві не постраждали, а гарячої води більше двох діб вже немає.
показати весь коментар
23.10.2025 10:23 Відповісти
В Запоріжжі від початку вторгнення нема гарячої води
показати весь коментар
23.10.2025 10:39 Відповісти
Ми говоримо про різні речі. Один варіант коли кацапи розвалили, інший - коли ТОВ "Євро-реконструкція" - яка повинна забезпечити теплом й водою належить двом фізособам (********, Яковенко) які контролюють її через ТехНова - власниками якої є ті ж самі фізособи. Доречі, Дарницька ТЕЦ теж їх. Об'єкти не постраждали. Труби теж. Просто ллється холодна вода. А тим, що немають лічільників, або не пройшли повірку, по 20 кубів будуть нараховувати. Отак свої статки й заробляють.
показати весь коментар
23.10.2025 11:31 Відповісти
Підземні школи там на мільярди капець як треба були
показати весь коментар
23.10.2025 10:35 Відповісти
Кому виділив? Куди підуть гроші? Традиційним шляхом, як на трирівневий захист, оборонні укріплення, і також не існуючі дрони?
показати весь коментар
23.10.2025 11:01 Відповісти
Запорізькі "старухи зі златами" вже потирають руці загребущі.
показати весь коментар
23.10.2025 11:05 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 