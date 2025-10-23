Кабмін виділив понад 90 мільйонів на забезпечення Запоріжжя теплом та водою

Кабінет Міністрів виділив 93,6 мільйона гривень з резервного фонду держбюджету на встановлення когенераційних установок на об’єктах теплопостачання у Запоріжжі.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

Вона зауважила, що через постійні обстріли енергетичної інфраструктури в Запорізькій області підстанції "Укренерго" та "Запоріжжяобленерго" зазнали пошкоджень.

"Уряд виділив 93,6 млн грн з резервного фонду держбюджету на встановлення 8 когенераційних установок на об’єктах теплопостачання та лікарні. Це рішення дозволить підтримати стабільне тепло у домівках, школах, лікарнях і забезпечити безперебійне функціонування критичної інфраструктури міста навіть під обстрілами", – додала Свириденко.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, Кабмін також виділив понад 700 мільйонів гривень на ремонт автошляхів у прифронтових Сумській і Харківській областях, а також для Полтавської області.