Рада зобов’язала власників паркувальних майданчиків виділити окремі місця для авто з дітьми

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до статті 25 закону "Про дорожній рух" щодо паркування транспортних засобів, якими керують водії, які перевозять дітей віком до трьох років та які мають відповідний розпізнавальний знак на транспортному засобі".

Відповідний законопроєкт №12437 за основу та в цілому на засіданні у четвер підтримали 276 народних депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

За його словами, закон зобов’яже власників майданчиків для паркування виділяти не менше 5% загальної кількості місць для паркування автомобілів водіїв, які перевозять дітей віком до 3 років та які мають відповідний розпізнавальний знак.

Такі паркувальні місця мають позначати відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою.

Закон набуде чинності через 3 місяці після його офіційної публікації. Перед цим документ має підписати президент.

Як повідомлялося, Кабмін також схвалив законопроєкт, яким пропонується втричі підвищити штрафи за паркування авто на місцях для осіб з інвалідністю у випадку, якщо власник транспортного засобу не має на це права.