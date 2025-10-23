Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Рада зобов’язала власників паркувальних майданчиків виділити окремі місця для авто з дітьми

парковка

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до статті 25 закону "Про дорожній рух" щодо паркування транспортних засобів, якими керують водії, які перевозять дітей віком до трьох років та які мають відповідний розпізнавальний знак на транспортному засобі".

Відповідний законопроєкт №12437 за основу та в цілому на засіданні у четвер підтримали 276 народних депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

За його словами, закон зобов’яже власників майданчиків для паркування виділяти не менше 5% загальної кількості місць для паркування автомобілів водіїв, які перевозять дітей віком до 3 років та які мають відповідний розпізнавальний знак.

Такі паркувальні місця мають позначати відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою.

Закон набуде чинності через 3 місяці після його офіційної публікації. Перед цим документ має підписати президент.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, Кабмін також схвалив законопроєкт, яким пропонується втричі підвищити штрафи за паркування авто на місцях для осіб з інвалідністю у випадку, якщо власник транспортного засобу не має на це права.

Влада не може проконтролювати місця виділені для інвалідів,на яких паркуються недалекі імбецили,а тут ше місця для водіїв з дітьми.Видимість роботи і турботи.
23.10.2025 15:30 Відповісти
а чому не дозволити з дітьми до 3 років паркування на місцях для інвалідів, що інвалідна коляска що дитячий візок потребують місце для того щоб дістати і погрузити
23.10.2025 15:50 Відповісти
Дебіли....
23.10.2025 16:18 Відповісти

