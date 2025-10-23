На порталі "Дія" запустили тестування нової категорії Реєстру збитків. Що нею передбачено?

На порталі "Дія" стартує бета-тест нової категорії міжнародного Реєстру збитків А1.2 "Вимушене переміщення за межі України".

Як ідеться в повідомленні пресслужби "Дії", долучитися зможуть українці, які після 24 лютого 2022 року виїхали за кордон або не змогли повернутися додому через дії Росії.

"Ви могли перебувати за кордоном тимчасово або залишаєтесь там досі. Для підписання заяви вам знадобиться електронний підпис – "Дія.Підпис" або Кваліфікований електронний підпис (КЕП). Заяву від імені неповнолітньої дитини можуть подати її батьки", – сказано в повідомленні.

Для подання заяви знадобляться:

матеріали, які підтверджують вимушене переміщення за кордон після 24 лютого 2022 року. Якщо особа виїхала раніше, необхідно додати інформацію про підстави перебування за кордоном та про неможливість повернутися;

підтвердження прихистку від іншої держави, якщо особа його отримувала його;

документи про належність до групи – військові, медики, працівники критичної інфраструктури тощо (якщо є);

будь-які інші докази та інформація на підтвердження заяви.

Частину інформації система отримає з електронних реєстрів, решту необхідно додати вручну.

На початку вересня анонсувалося, що українці через "Дію" зможуть подати до Реєстру збитків заяви про відшкодування за шістьма новими категоріями.

На початку березня Кабінет Міністрів розширив перелік категорій, за якими українці можуть подавати через "Дію" заяви до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.

Що таке Реєстр збитків

17 травня 2024 року на саміті Ради Європи у Рейк'явіку понад 40 країн і ЄС підписали договір про створення Реєстру збитків, завданих Україні агресією Росії.

Договір передбачає створення бази даних для фіксації доказів втрат або збитків, завданих державі Україна, фізичним та юридичним особам через протиправні дії РФ, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Також у цю базу даних вноситимуть фінансові претензії постраждалих до РФ. Передбачається, що узгоджені та підтверджені претензії будуть реалізовані згодом, коли міжнародна спільнота узгодить механізм компенсації та джерела його наповнення.