Оприлюднено ТОП-15 найбільших логістичних компаній України. Хто в лідерах?. ПЕРЕЛІК

Протягом 2023-2025 років в Україні в секторі логістики та транспорту реєструється більше нових компаній і фізичних осіб-підприємців (ФОП), ніж закривається, хоча динаміка цього процесу нерівномірна.

Про це свідчать дані аналітичної системи YC.Market.

Як повідомляється, станом на початок жовтня 2025 року загальна кількість компаній та ФОП логістично-транспортної галузі в Україні становить 260,43 тис.

У третьому кварталі 2025 року зареєструвалися 8,3 тис. транспортно-логістичних ФОП – удвічі більше, ніж у попередньому кварталі. Реєстрація нових логістичних компаній також пожвавилася: за третій квартал на 11,7% більше в порівнянні з попереднім.

Паралельно зменшилася кількість закриттів бізнесу: припинили діяльність лише 34 компанії та 4,3 тис. ФОП за квартал, що істотно менше, ніж на початку року.

Водночас цього року чистий приріст ФОП у галузі – найменший за останні роки. Попри рекордний сплеск реєстрацій влітку, підсумковий баланс нових і закритих ФОП наразі близький до нуля – це найскромніший показник за останні 5 років.

Київ залишається головним центром логістики, тоді як ФОП розподілені більш рівномірно (Дніпропетровщина, Львівщина, Київщина, Одещина та інші регіони мають по 5-7%).

Сукупний загальний дохід 15 найбільших логістичних та перевізницьких компаній України у 2024 році перевищив 233 млрд грн.

ТОП‑15 компаній за загальним доходом

Першість із великим відривом утримує АТ "Укрзалізниця", на рахунку якої 108,1 млрд грн загального доходу за 2024 рік (це на 20,5% більше, ніж у 2021 році – 89,7 млрд грн).

Друге місце посіла ТОВ "Нова пошта" – компанія наростила дохід на 112% порівняно з 2021 роком, до 48,5 млрд грн у 2024 році.

Третю позицію в рейтингу займає АТ "Укрпошта" – національний оператор поштового зв’язку, загальний дохід якого становить 13,6 млрд грн у 2024 році. (що на на 16,2% більше порівняно з 2021 роком).

До топ-5 компаній галузі за загальним доходом у 2024 році увійшли також ТОВ "Логістик Юніон" (8,5 млрд грн) та ТОВ "Лемтранс" (7,6 млрд грн). ТОВ "Логістик Юніон" – логістична компанія корпоративної групи АТБ, що надає послуги складського зберігання та дистрибуції для продуктової мережі. "Лемтранс" – приватний оператор вантажних залізничних вагонів, що входить до корпоративної групи "Систем Кепітал Менеджмент" Ріната Ахметова.

На шостому місці – ДП "Адміністрація морських портів України" (7 млрд грн).

Сьома позиція – ТОВ "Нео-Транс" (6,6 млрд грн), логістична компанія з групи NOVA (структура власників "Нової пошти"), яка спеціалізується на перевезеннях та експедиційних послугах.

Восьма та дев'ята сходинки – за комунальними підприємствами столиці: КП "Київський метрополітен" (6 млрд грн) та КП "Київпастранс" (5,3 млрд грн).

Десяте місце посідає ПП "КТ Трейдінг" з виторгом 4,9 млрд грн – компанія, основним профілем якої є забезпечення транспортної галузі паливом та іншими ресурсами.

Замикають рейтинг авіа- та портові оператори, а також логістика e-commerce: ТОВ "Авіакомпанія СкайАп" з доходом 4,5 млрд грн – український лоукостер SkyUp Airlines, який попри закриття неба над Україною продовжує операційну діяльність через чартерні та wet-lease програми за кордоном; ПП "Транс Логістик" (3,4 млрд грн) – транспортно-експедиторське підприємство, що входить до групи "АТБ"; ДП "Морський торговельний порт "Південний" (3,3 млрд грн) – державний порт на узбережжі Чорного моря в Одеській області; ТОВ "Термінал Розетка" (3,2 млрд грн) – логістичний підрозділ українського онлайн-рітейлера Rozetka; ТОВ "Бруклін-Київ" (3,1 млрд грн) – приватний стивідорний оператор в Одеському порту.