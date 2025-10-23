Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
У Нацбанку назвали причини зниження курсу гривні в жовтні

Національний банк України (НБУ) пояснює послаблення гривні у жовтні на 1,5% сезонними коливаннями курсу, адже від початку року національна валюта загалом зміцнилася на 0,65%.

Про це заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Зараз під дією сезонного чинника спостерігається незначна девальвація, яка з початку поточного місяця становить 1,5%, але з початку року революція гривні становить 0,65%... Ситуація на ринку контрольована", – сказав представник Нацбанку.

За його словами, протягом року динаміка курсу залишалася керованою: після короткочасної девальвації на початку року пропозиція валюти поступово зросла, що дозволило гривні перейти у стабільний боковий тренд.

Гелетій додав, що Нацбанк продовжить дотримуватися політики керованої гнучкості курсу, яка сприяє досягненню цілі зниження інфляції до 5%.

Водночас перщий заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук зауважив, що коливання курсу гривні узгоджуються із світовими тенденціями.

"Коливання гривні узгоджуються із загальносвітовими тенденціями: послаблення долара США до євро впливає на динаміку гривні, і така взаємодія є природною для ринку", – зазначив перший заступник голови НБУ.

Він також нагадав, що деделі більша частка зовнішньоторговельних розрахунків України здійснюється у євро, що також впливає на структуру валютного ринку. 

Як повідомлялося, за підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на п'ятницю, 24 жовтня, на рівні 41,8970 грн/$, порівняно із 41,7550 грн/$ у четвер.

валюта (2372) гривня (1690) курс (1643) НБУ (9638)
Провели аналіз, і сказали:
- Причин нема! Воно само якось валиться!
показати весь коментар
23.10.2025 20:58 Відповісти

