Кабмін виділив 8,4 мільярда з держбюджету на імпорт додаткових обсягів газу до зими, – Свириденко

Кабінет Міністрів виділив 8,4 мільярда гривень на імпорт газу для опалювального сезону.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

"Це рішення – частина нашого плану підготовки до зими. Більше газу Україні потрібно для стабільного проходження зимового періоду. Адже через масовані російські удари по газовій інфраструктурі ми тимчасово втратили власний видобуток", – зазначила Свириденко.

Вона запевнила, .що уряд спільно з "Нафтогазом" вживають усіх заходів, щоб гарантувати стабільне проходження опалювального сезону в Україні.

Як повідомлялося, минулої неділі президент Володимир Зеленський заявив, що через російські удари по інфраструктурі для видобутку газу Україна має додатково імпортувати газ на близько $2 млрд. За його словами, вже є розуміння, де взяти частину цих коштів.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, російські обстріли вивели з ладу до 60% внутрішнього видобутку газу в Україні, що означає необхідність значно збільшити імпорт палива напередодні зими.

Для проходження опалювального сезону Україні додатково потрібно імпортувати близько 4,4 млрд кубометрів газу вартістю біля $2,2 млрд, це еквівалентно майже 20% річного споживання.

Від початку року Україна вже імпортувала 4,58 млрд кубометрів газу, з них 3,67 млрд куб. м після завершення минулого опалювального сезону. Початково потреба до кінця року оцінювалась у 5,8 млрд кубометрів, але через нові атаки цей обсяг зросте.