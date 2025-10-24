Країни ЄС не змогли домовитися про "репараційний кредит" для України, рішення відклали, – Bloomberg

Лідери країн Євросоюзу відкладали до грудня рішення щодо використання заморожених російських активів у якості застави за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 мільярдів євро ($163 млрд).

Водночас лідери країн ЄС закликали Єврокомісію підготувати варіанти рішення з цього приводу для розгляду на наступному саміті, який має відбутися у грудні, передає Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, лідери країн ЄС сподіваються, що остаточної угоди все ж вдасться досягти до кінця року.

Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів, повідомляє Politico.

Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики. За даними видання, після тривалих та складних переговорів прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер погодився на формулювання, яке відкладає прийняття рішення.

Відтак, згадку про використання російських активів для допомоги Україні прибрали з висновків засідання Євроради, що відбулося 23 жовтня, передає "Європейська правда".

"Європейська рада зобов’язується вирішити нагальні фінансові потреби України на 2026-2027 роки, зокрема щодо її військових і оборонних зусиль. Тому Європейська рада закликає Комісію якомога швидше представити варіанти фінансової підтримки на основі оцінки потреб України у фінансуванні та запрошує Комісію і Раду продовжити роботу, щоб Європейська рада могла повернутися до цього питання на своєму наступному засіданні", – зазначається у висновках Євроради.

При цьому у попередньому проєкті документа йшлося про те, що Єврорада закликає Європейську комісію "якнайшвидше представити конкретні пропозиції, які передбачали б можливе поступове використання грошових залишків, пов’язаних із замороженими російськими активами, відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права, із забезпеченням належної європейської солідарності та розподілу ризиків".

У фінальному варіанті тексту це речення відсутнє.

Наступне планове засідання Європейської ради відбудеться у Брюсселі 18-19 грудня 2025 року.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.