Трамп помилував засновника найбільшої у світі криптобіржі Binance

Президент CША Дональд Трамп помилував засновника криптобіржі Binance Чанпена Чжао, засудженого у 2024 році до чотирьох місяців ув'язнення у справі про відмивання грошей.

Інформацію про це напередодні підтвердила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт, повідомляє The Wall Street Journal.

Вона заявила, що Трамп "скористався своїми конституційними повноваженнями, помилувавши пана Чжао, якого переслідувала адміністрація Байдена у своїй війні проти криптовалюти".

Сам Чжао у соцмережі X подякував Трампу за помилування і пообіцяв зробити "все можливе, щоб допомогти зробити Америку столицею криптовалют".

Помилування, ймовірно, прокладе шлях для повернення Binance, найбільшої у світі криптовалютної біржі, до США після того, як компанія визнала себе винною у 2023 році у порушенні вимог США щодо боротьби з відмиванням грошей і їй заборонили працювати в країні, зазначає WSJ.

Компанія витратила майже рік на отримання помилування для Чжао, який вийшов з в'язниці у вересні 2024 року після відбуття чотиримісячного терміну ув'язнення. Раніше цього року Binance найняла лобіста Чеса Макдауелла, щоб допомогти домогтися помилування.

Як повідомлялося, у квітні 2024 року засновник і колишній гендиректор криптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао отримав чотири місяці ув’язнення у справі про відмивання грошей.

До цього, в листопаді 2023 року, Чжао визнав себе винним за одним пунктом звинувачення – у порушенні закону про банківську таємницю. За це зазвичай дають до 10 років ув’язнення, але засновник Binance пішов на співпрацю з правоохоронцями, що дозволило зменшити термін. Попри цю угоду, Мін'юст США просив федерального суддю засудити Чжао до трьох років тюрми.

У 2023 році Чанпен Чжао погодився піти у відставку з посади керівника Binance в межах розслідування Мін'юсту США щодо його криптобіржі, яке стосується відмивання грошей і порушення санкційного режиму. Компанія Чжао також мала виплатити штраф у понад $4 млрд.

Серед іншого, Мін'юст США підозрював Binance в тому, що платформа сприяла обходу американських санкцій проти Росії.