"Ветеран.Робота": Кабмін схвалив концепцію програми працевлаштування ветеранів

Кабінет Міністрів схвалив Концепцію державної цільової програми "Ветеран. Робота" на 2025-2027 роки.

Концепція стане підґрунтям для формування державної цільової програми з конкретними заходами, відповідальними, бюджетами і критеріями оцінки ефективності, повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

"Її мета – створення ефективної системи підтримки працевлаштування, перекваліфікації та розвитку кар’єрних можливостей для тих, хто повертається до цивільного життя після служби. Концепція спрямована на те, щоб ветерани та ветеранки стали одним із ключових рушіїв економічного відновлення України", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, програма передбачатиме:

створення системи професійної адаптації, яка охоплює всі етапи повернення до цивільного життя;

створення можливостей здійснювати пошук роботи для ветеранів та ветеранок за допомогою цифрових рішень;

розвиток системи освіти та перекваліфікації;

запровадження системної взаємодії держави та роботодавців, розробку стандартів інтеграції ветеранів та ветеранок у трудові колективи та механізмів адаптації робочих місць;

впровадження механізмів супроводу на робочих місцях;

створення системи моніторингу та оцінки результативності.

Як повідомлялося, станом на 1 вересня в Україні статус учасника бойових дій отримали понад 1,3 млн громадян. Більшість – після 2022 року.