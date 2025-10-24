Влада Києва виділила 550 мільйонів, щоб забезпечити подачу води без світла
Влада Києва виділила 548 мільйонів гривень з міського бюджету на 2025 рік для забезпечення енергонезалежності систем водопостачання й водовідведення.
Відповідні зміни Київрада внесла до Програми економічного і соціального розвитку Києва на 2024-2026 роки, повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації (КМДА).
У Департаменті економіки та інвестицій КМДА пояснили, що через постійні ворожі обстріли пошкоджень зазнають енергомережі, від яких залежить подача та відведення води в житлових будинках, лікарнях, школах, дитсадках та інших об’єктах інфраструктури.
Тож виділені кошти спрямують на запобігання аварійним ситуаціям, відновлення та підтримання стабільної роботи міських водних мереж.
Як повідомлялося, після масованого російського удару в ніч на 10 жовтня частина Києва залишилася без електроенергії і централізованого водопостачання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль