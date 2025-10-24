Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Проблеми з водопостачанням
45 0

Влада Києва виділила 550 мільйонів, щоб забезпечити подачу води без світла

Влада Києва виділила 550 мільйонів, щоб забезпечити подачу води

Влада Києва виділила 548 мільйонів гривень з міського бюджету на 2025 рік для забезпечення енергонезалежності систем водопостачання й водовідведення.

Відповідні зміни Київрада внесла до Програми економічного і соціального розвитку Києва на 2024-2026 роки, повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації (КМДА).

У Департаменті економіки та інвестицій КМДА пояснили, що через постійні ворожі обстріли пошкоджень зазнають енергомережі, від яких залежить подача та відведення води в житлових будинках, лікарнях, школах, дитсадках та інших об’єктах інфраструктури.

Тож виділені кошти спрямують на запобігання аварійним ситуаціям, відновлення та підтримання стабільної роботи міських водних мереж.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, після масованого російського удару в ніч на 10 жовтня частина Києва залишилася без електроенергії і централізованого водопостачання.

Автор: 

КМДА (871) Київ (4805) водопостачання (217)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 