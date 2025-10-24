Виробник дронів TAF Industries отримав кодифікацію для нового носія-ретранслятора "Колібрі"

Індустрія дронів

Міністерство оборони кодифікувало носій-ретранслятор "Колібрі" 13 FR1.

Виріб створений компанією TAF Industries на запит та у співпраці з підрозділом Darknode Сил безпілотних систем України, повідомили у пресслужбі компанії-розробника.

Основна задача носія-ретранслятора "Колібрі" 13 FR1 – покращення радіогоризонту та виведення ударних FPV-дронів у зону інтересу.

"Він покращує радіогоризонт у складних рельєфах і місцевості. Тобто сидить ворог за териконом, за трьома посадками, в щільній міській забудові, куди не пробиває сигнал для ударного камікадзе. Пілот підіймає "ретрік" "Колібрі" 13 і передає сигнал в той квадрат, де необхідний радіосигнал", – пояснює представник TAF Industries.

При втраті зв’язку з оператором носій-ретранслятор "Колібрі" 13 FR1 повертається до зони його запуску.

Технічні характеристики носія ретранслятора Колібрі 13 FR1

навігація без GPS, по треку;

тактичний радіус – до 5 км;

оптична стабілізація дрона;

висота польоту – до 1000 м;

тривалість польоту – від 30 хв;

батарея живлення – від 25 200 ма/г;

тип управління – elrs / цифровий;

частоти управління – до 2700 МГц;

тип передачі відео – цифровий (2.4 ГГц) / аналог (5.8 ГГц);

тип антени відео – рупор.

Особливість носія-ретранслятора від TAF Industries полягає у тому, що це повноцінний комплект з вбудованим ретранслятором та оптичною стабілізацією, яка працює без GPS. Сам ретранслятор є модульним, що дозволяє швидко змінювати компоненти під частоти, які безпосередньо використовуються підрозділами.

Виріб працює у двох режимах, денному та нічному, проте наразі це два окремі борти.

У TAF Industries додали, що українські військові вже успішно застосовують виріб у зоні бойових дій.

Про компанію TAF Industries

TAF Industries – провідна military-tech компанія з виробництва та розробки оборонних технологій. З 2023 року створює інновації, що сприяють перевазі на полі бою та зберігають життя військових і цивільних.

Підприємство має власний R&D-центр, мережу виробничих майданчиків і команду інженерів, що створюють сучасні рішення для українського війська.

Наразі TAF Industries виготовляє понад 30 продуктів, більшість з яких сертифіковані Міністерством оборони України. Серед виробів компанії: ударні дрони, розвідувальні комплекси, носії ретрансляторів, системи радіоелектронної боротьби, системи дистанційного керування та рішення з ШІ. Лише виробництво FPV-дронів складає до 80 тис. на місяць.