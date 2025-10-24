Суд конфіскував майно ексміністра внутрішніх справ часів Януковича. Більшість з них у Донецьку
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції та стягнула в дохід держави активи колишнього міністра внутрішніх справ (у 2011-2014 роках) Віталія Захарченка в межах закону "Про санкції".
Таке рішення колегія суддів ВАКС ухвалила 24 жовтня, повідомляє пресслужба суду.
Зокрема, суд стягнув у дохід держави такі активи самого Захарченка:
- кошти на банківських рахунках на загальну суму 157,62 тис. грн;
- квартиру загальною площею 160,70 кв.м у Печерському районі столиці.
Крім того, стягнуто в дохід держави майно, записане на його близьких осіб:
- квартира загальною площею 75,2 кв.м у Печерському районі Києва;
- 2/5 частки у праві спільної часткової власності на будівлю лазнє-прального комбінату загальною площею 404,2 кв. м у Донецьку;
- два підвальних приміщення у Донецьку загальною площею 214,1 кв. м;
- квартиру загальною площею 138,5 кв. м у Донецьку;
- 100% частки статутного капіталу ТОВ "Санн Де Ліон".
У суді додали, що на це рішення ще може бути подана апеляційна скарга.
Як повідомлялося, Мін’юст подав позов про конфіскацію активів ексміністра Захарченка наприкінці вересня. Він у 2014 році втік до Москви, де почав інформаційно сприяти збройній агресії проти України та окупації її території, а після початку повномасштабного вторгнення публічно виправдовував збройну агресію РФ проти України, зазначали у міністерстві.
У позові йшлося про стягнення в дохід держави шести об’єктів нерухомості (у тому числі двох квартир у Києві), корпоративних прав та грошових коштів на банківських рахунках.
Зауважимо, що раніше правоохоронні органи повідомляли про значно більший перелік арештованого майна Захарченка, ніж згадується у позові Мін’юсту.
Як повідомлялося, у квітні 2021 року Печерський районний суд Києва обрав колишнім міністру внутрішніх справ Захарченку та його заступнику запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою у справі про незаконне постачання гранат з Росії для придушення протестів під час Революції Гідності.
У липні 2024 року Захарченку повідомили про підозру у діях проти основ національної безпеки України, а також проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (ч. 1, 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2 КК України).
Ще у 2015 році у межах кримінальних проваджень щодо Віталія Захарченка суд арештував три автівки, а також на 37 обʼєктів нерухомості ексміністра, серед яких:
- 24 земельні ділянки;
- 4 житлових будинки (один у Києві, один в Обухівському районі Київської области і два на Донеччині);
- 3 квартири в Києві;
- 6 гаражів у Києві.
Це майно довгий час перебувало під арештом, у 2024 році частину з нього передали в управління АРМА, зокрема:
- три квартири преміум-класу в центрі Києва загальною площею понад 600 кв.м;
- житловий будинок площею 647 кв.м. по вул. Добровольчих батальйонів у м. Києві;
- маєток площею майже 1300 кв.м. у с. Романків Обухівського районі;
- 6 машиномісць у престижних житлових комплексах столиці;
- 15 земельних ділянок загальною площею понад 5 гектарів у Печерському районі Києва та Обухівському районі Київської області.
