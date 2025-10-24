Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
424 8

Суд конфіскував майно ексміністра внутрішніх справ часів Януковича. Більшість з них у Донецьку

захарченко

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції та стягнула в дохід держави активи колишнього міністра внутрішніх справ (у 2011-2014 роках) Віталія Захарченка в межах закону "Про санкції".

Таке рішення колегія суддів ВАКС ухвалила 24 жовтня, повідомляє пресслужба суду.

Зокрема, суд стягнув у дохід держави такі активи самого Захарченка:

  • кошти на банківських рахунках на загальну суму 157,62 тис. грн;
  • квартиру загальною площею 160,70 кв.м у Печерському районі столиці.

Крім того, стягнуто в дохід держави майно, записане на його близьких осіб:

  • квартира загальною площею 75,2 кв.м у Печерському районі Києва;
  • 2/5 частки у праві спільної часткової власності на будівлю лазнє-прального комбінату загальною площею 404,2 кв. м у Донецьку;
  • два підвальних приміщення у Донецьку загальною площею 214,1 кв. м;
  • квартиру загальною площею 138,5 кв. м у Донецьку;
  • 100% частки статутного капіталу ТОВ "Санн Де Ліон".

У суді додали, що на це рішення ще може бути подана апеляційна скарга.

Як повідомлялося, Мін’юст подав позов про конфіскацію активів ексміністра Захарченка наприкінці вересня. Він у 2014 році втік до Москви, де почав інформаційно сприяти збройній агресії проти України та окупації її території, а після початку повномасштабного вторгнення публічно виправдовував збройну агресію РФ проти України, зазначали у міністерстві.

У позові йшлося про стягнення в дохід держави шести об’єктів нерухомості (у тому числі двох квартир у Києві), корпоративних прав та грошових коштів на банківських рахунках.

Зауважимо, що раніше правоохоронні органи повідомляли про значно більший перелік арештованого майна Захарченка, ніж згадується у позові Мін’юсту.

Як повідомлялося, у квітні 2021 року Печерський районний суд Києва обрав колишнім міністру внутрішніх справ Захарченку та його заступнику запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою у справі про незаконне постачання гранат з Росії для придушення протестів під час Революції Гідності.

У липні 2024 року Захарченку повідомили про підозру у діях проти основ національної безпеки України, а також проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (ч. 1, 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Ще у 2015 році у межах кримінальних проваджень щодо Віталія Захарченка суд арештував три автівки, а також на 37 обʼєктів нерухомості ексміністра, серед яких:

  • 24 земельні ділянки;
  • 4 житлових будинки (один у Києві, один в Обухівському районі Київської области і два на Донеччині);
  • 3 квартири в Києві;
  • 6 гаражів у Києві.

Це майно довгий час перебувало під арештом, у 2024 році частину з нього передали в управління АРМА, зокрема:

  • три квартири преміум-класу в центрі Києва загальною площею понад 600 кв.м;
  • житловий будинок площею 647 кв.м. по вул. Добровольчих батальйонів у м. Києві;
  • маєток площею майже 1300 кв.м. у с. Романків Обухівського районі;
  • 6 машиномісць у престижних житлових комплексах столиці;
  • 15 земельних ділянок загальною площею понад 5 гектарів у Печерському районі Києва та Обухівському районі Київської області.

конфіскація (383) санкції (4777) Захарченко Віталій (19) ВАКС Антикорупційний суд (791)
Сортувати:
У Донецьку? Віртуально...?
За лохів нас мають...
показати весь коментар
24.10.2025 18:10 Відповісти
А за кого ще можна мати тих хто під час війни голосував " по приколу" за клоуна малороса, і 6 років тірпить знущання над Україною і над собою?
показати весь коментар
24.10.2025 18:18 Відповісти
Шо опять! Восем лєт дамбили бамбас и снова...
показати весь коментар
24.10.2025 18:20 Відповісти
Ви тільки зараз це зрозуміли? А те що вже 10 років існує Кримська адміністрація, нині Кримська військова адміністрація з головою, заступниками та іншими працівниками, вас не дивує? Так само як і Донецька та Луганська. У них і бюджети є, навіть на ремонт доріг закладають кошти, розумієте весь абсурд? Кошти з бюджету на ремонт доріг в Донецьку та Луганську. А потім всім світом збираємо кошти на ракету фламінго. Якось так.
показати весь коментар
24.10.2025 18:23 Відповісти
а раніше не можна було???
показати весь коментар
24.10.2025 18:15 Відповісти
Скільки коштує Україні ця імітація бурхливої діяльності?
показати весь коментар
24.10.2025 18:18 Відповісти
Почему бы ещё одиннадцать лет не подождать?
показати весь коментар
24.10.2025 18:26 Відповісти
Вони б ще у путіна конфіскували в Москві, цирк.
показати весь коментар
24.10.2025 18:56 Відповісти

