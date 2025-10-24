Суд конфіскував майно ексміністра внутрішніх справ часів Януковича. Більшість з них у Донецьку

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції та стягнула в дохід держави активи колишнього міністра внутрішніх справ (у 2011-2014 роках) Віталія Захарченка в межах закону "Про санкції".

Таке рішення колегія суддів ВАКС ухвалила 24 жовтня, повідомляє пресслужба суду.

Зокрема, суд стягнув у дохід держави такі активи самого Захарченка:

кошти на банківських рахунках на загальну суму 157,62 тис. грн;

квартиру загальною площею 160,70 кв.м у Печерському районі столиці.

Крім того, стягнуто в дохід держави майно, записане на його близьких осіб:

квартира загальною площею 75,2 кв.м у Печерському районі Києва;

2/5 частки у праві спільної часткової власності на будівлю лазнє-прального комбінату загальною площею 404,2 кв. м у Донецьку;

два підвальних приміщення у Донецьку загальною площею 214,1 кв. м;

квартиру загальною площею 138,5 кв. м у Донецьку;

100% частки статутного капіталу ТОВ "Санн Де Ліон".

У суді додали, що на це рішення ще може бути подана апеляційна скарга.

Як повідомлялося, Мін’юст подав позов про конфіскацію активів ексміністра Захарченка наприкінці вересня. Він у 2014 році втік до Москви, де почав інформаційно сприяти збройній агресії проти України та окупації її території, а після початку повномасштабного вторгнення публічно виправдовував збройну агресію РФ проти України, зазначали у міністерстві.

У позові йшлося про стягнення в дохід держави шести об’єктів нерухомості (у тому числі двох квартир у Києві), корпоративних прав та грошових коштів на банківських рахунках.

Зауважимо, що раніше правоохоронні органи повідомляли про значно більший перелік арештованого майна Захарченка, ніж згадується у позові Мін’юсту.

Як повідомлялося, у квітні 2021 року Печерський районний суд Києва обрав колишнім міністру внутрішніх справ Захарченку та його заступнику запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою у справі про незаконне постачання гранат з Росії для придушення протестів під час Революції Гідності.

У липні 2024 року Захарченку повідомили про підозру у діях проти основ національної безпеки України, а також проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (ч. 1, 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Ще у 2015 році у межах кримінальних проваджень щодо Віталія Захарченка суд арештував три автівки, а також на 37 обʼєктів нерухомості ексміністра, серед яких:

24 земельні ділянки;

4 житлових будинки (один у Києві, один в Обухівському районі Київської области і два на Донеччині);

3 квартири в Києві;

6 гаражів у Києві.

Це майно довгий час перебувало під арештом, у 2024 році частину з нього передали в управління АРМА, зокрема: