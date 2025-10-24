Наслідки ударів українських дронів: Найбільший НПЗ "Роснєфті" частково зупинив виробництв, – Reuters
Четвертий за потужністю нафтопереробне підприємство у Росії і найбільший НПЗ державної "Роснєфті" – Рязанський нафтопереробний завод зупинив установку первинної перегонки нафти після атаки українського дрона.
Установку АВТ-4 терміново зупинили у четвер після того, як вона загорілася внаслідок атаки дрона, повідомляє Reuters із посиланням на джерела у галузі.
Потужність цієї установки – 4 мільйони тонн нафти на рік, або 80 тис. барелів на день, що становить близько чверті від загальної потужності заводу.
За словами співрозмовників агентства, Рязанський НПЗ все ще переробляє нафту, але у меншому обсязі.
Одне з джерел повідомило, що деякі суміжні установки також були зупинені, включаючи риформінг, вакуумну гідроочисну установку газойлю та каталітичний крекінг.
У 2024 році Рязанський нафтопереробний завод переробив 13,1 мільйона тонн нафти, виробивши 2,3 мільйона тонн бензину, 3,4 мільйона тонн дизельного палива та 4,2 мільйона тонн мазуту.
Як повідомлялося, раніше у Генштабі ЗСУ заявили, що українські дрони уразили Рязанський НПЗ в ніч на 23 жовтня, на території підприємства лунали вибухи та виникла масштабна пожежа.
Раніше Новокуйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) "Роснєфті" зупинив первинну переробку нафти після другої за місяць атаки дронів.
