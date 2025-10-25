Наслідки російських ударів: У "Нафтогазі" спрогнозували падіння видобутку газу цьогоріч на 30% від плану

Група "Нафтогаз" прогнозує падіння видобутку газу за підсумками 2025 року на 30% від запланованих обсягів через масовані обстріли енергетичної інфраструктури російськими військами на початку жовтня.

Про це повідомила заступниця голови наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Наталія Бойко, передає українська редакція Forbes.

Вона нагадала, що у лютому компанія втратила половину видобутку через російські атаки, але до жовтня змогла його відновити.

"На жаль, ми не наростили видобуток, а лише повернулися до попереднього рівня після значного спаду", – пояснила Бойко.

За її словами, попри плани щодо збільшення видобутку у 2025 році, наразі "Нафтогаз" намагається хоча б утримати обсяги на рівні початку року.

"Якщо оцінювати втрати від обстрілів та наші амбітні плани зростання, ми втратили понад 30% від запланованого", – сказала Бойко.

Як повідомлялося, минулої неділі президент Володимир Зеленський заявив, що через російські удари по інфраструктурі для видобутку газу Україна має додатково імпортувати газ на близько $2 млрд. За його словами, вже є розуміння, де взяти частину цих коштів.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, російські обстріли вивели з ладу до 60% внутрішнього видобутку газу в Україні, що означає необхідність значно збільшити імпорт палива напередодні зими.

Для проходження опалювального сезону Україні додатково потрібно імпортувати близько 4,4 млрд кубометрів газу вартістю біля $2,2 млрд, це еквівалентно майже 20% річного споживання.

Від початку року Україна вже імпортувала 4,58 млрд кубометрів газу, з них 3,67 млрд куб. м після завершення минулого опалювального сезону. Початково потреба до кінця року оцінювалась у 5,8 млрд кубометрів, але через нові атаки цей обсяг зросте.