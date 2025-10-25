Влада Болгарії взяла під контроль продаж активів російського "ЛукОйлу" після санкцій Трампа

Парламент Болгарії вніс зміни до законодавства, які передбачають запровадження державного контролю над продажем активів російської компанії "ЛукОйл".

Зокрема, для укладення угоди знадобиться обов'язковий дозвіл уряду країни та Державного агентства національної безпеки, повідомляє болгарське інформагентства БТА.

При цьому Державне агентство нацбезпеки проводитиме попереднє дослідження кожної угоди, що стосуватиметься продажу часток чи акцій компаній "Лукойл-Болгарія", "Лукойл Нафтохім Бургас АД" та "Лукойл Авіейшн Болгарія" та інших.

Ця вимога також застосовуватиметься до угод, що стосуються акцій або частки в інших юридичних особах у їхній структурі власності, незалежно від того, зареєстровані вони в Болгарії чи в третіх країнах, якщо такі особи належать "ЛукОйлу або пов'язаним з ними особам.

Таке ж правило застосовуватиметься до угод, що стосуються нерухомості, рухомого майна та об'єктів, що використовуються для переробки, виробництва, зберігання або продажу нафти та нафтопродуктів.

Як повідомлялося, на початку року стало відомо, що державний казахстанський нафтогазовий холдинг "КазМунайГаз" претендує на придбання болгарського НПЗ російського "ЛукОйлу". За даними Bloomberg, вартість угоди може становити близько $1 мільярда.

Хоча підконтрольна "Лукойлу" Litasco, якій належить активи російської компанії в Болгарії, на той час не перебувала під санкціями, умовою продажу мала стати гарантія того, що гроші не будуть переказані в Росію.

Водночас на придбання НПЗ "ЛукОйлу" у Болгарії також претендує угорська компанія Mol Nyrt, розповідав прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у грудні минулого року.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа цього тижні вперше з часу його вступу на посаду у січні 2025 року запровадила санкції проти Росії "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні". Під них потрапили російські нафтові гіганти "Роснєфть" та "ЛукОйл", а також всі їхні дочірні компанії.